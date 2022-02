El presidente de Vox, Santiago Abascal, asegura que esta guerra sin cuartel en el PP no va a tener consecuencias positivas para los populares. Así se ha expresado el líder de la formación de extrema derecha a la hora de ser preguntado en el diario 'El Norte de Castilla' por su posición al respecto del conflicto interno en la formación popular. Abascal ha dicho decantarse por "la presunción de inocencia" en estos casos y ha asegurado que no le gustan "las cazas de brujas" o "el adelanto de sentencias".

"No puedo alegrarme de esa pelea porque los partidos articulan la vida democrática, y aunque lo han hecho mal restando poder a los ciudadanos, pero no puedo verlo con alegría. Lo observo entre triste y consternado", ha asegurado Abascal, que cree que esta situación no afectará a sus relaciones con el Partido Popular, sino a las "intenciones de voto" respecto al partido liderado por Casado.

Sobre la formación de gobierno en Castilla y León, cree que Alfonso Fernández Mañueco ha aceptado el resultado electoral, pero Casado no. "Hay diferencia entre las declaraciones de la dirección nacional con gran insolencia hacia nosotros, y las de Mañueco, que prefiere gobernar en solitario pero no descarta otras opciones. Mañueco ha aceptado el resultado electoral, Casado no lo ha aceptado", ha expuesto el líder de la extrema derecha.

Asimismo, también ha descartado la posibilidad de colaboración externa con el ganador de las elecciones en la comunidad sin llegar a entrar en el Gobierno. "Ya hemos tenido esa experiencia con el PP en Madrid, Murcia, Andalucía y han sido experiencias fracasadas. Si el PP no gobierna con nosotros, si no tiene una vigilancia, no cumple los pactos", ha aseverado, añadiendo que, bajo su criterio, "la cuestión de la vicepresidencia parece clara".

"Las carteras son más discutibles porque tenemos que hablar del número de consejerías y somos partidarios de reducirlas. Exigiremos una representación proporcional a nuestros resultados", ha zanjado el presidente del partido de extrema derecha en relación a esta cuestión, si bien ha reconocido que tampoco descarta que "Mañueco sea investigo con un acuerdo con el PSOE" ni "nuevas elecciones", tal y como ha expresado en dicha entrevista en 'El Norte de Castilla'.