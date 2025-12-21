Sin lencería, con ropa sucia y mantas rotas: la situación que denuncian los trabajadores de hospitales públicos de Madrid

Los detalles Las quejas apuntan directamente a la gestión de un servicio clave, el de lavandería, externalizado por el Partido Popular desde hace 13 años en otro desmantelamiento más de la sanidad pública madrileña.

Prácticamente vacío. Así se han encontrado los trabajadores de un hospital público madrileño el cuarto de lencería para las camas a primera hora de la mañana. A las ocho de la mañana no quedan mantas ni sábanas y apenas un puñado de camisones.

Y los uniformes que tienen que llevar puestos todo el día están llenos de manchas. Pero que estén sucios no es ni siquiera lo peor. Algunos están completamente destrozados. Uniformes que deberían haberse renovado hace ya tiempo, pero que no se han cambiado pese a las quejas de los trabajadores.

"Vienen con manchas sangre o con plásticos de los empapadores prácticamente a diario", denuncia Luis López, portavoz del sindicato MATS.

Un problema que apunta directamente a la gestión de un servicio clave, el de lavandería, externalizado por el Partido Popular desde hace 13 años. "Ha ido a peor. No ha mejorado ningún momento. Familiares del hospital han tenido que traer sábanas a su madre o a quien fuera porque no hay ropa para ponerles o para cambiarles", advierte.

Estas son las otras consecuencias del desmantelamiento que sufre la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Que afecta directamente a la integridad de sus trabajadores y cada vez más a la salud y el bienestar de sus pacientes.

