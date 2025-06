El PP ve el aval del Constitucional a la amnistía como "un motivo más" para manifestarse contra Sánchez

Un motivo más para manifestarse contra Pedro Sánchez el próximo 8 de junio en Madrid. Así es como el Partido Popular (PP) observa la primera ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala los aspectos principales de la ley de amnistía. Se trata de la primera reacción que llegaba de Génova en palabras de su secretaria general, Cuca Gamarra, a primera hora de este lunes. Más tarde se han ido conociendo más como la del vicesecretario Borja Sémper quien habla de "inmoralidad profunda".

A ojos de la 'popular', la ley del perdón para los implicados en el 'procés' "es el instrumento a través del cual Sánchez compró una investidura". "Así empezó esta legislatura, amnistiando a delincuentes para acabar en estos momentos persiguiendo, por parte del Gobierno, a aquellos que persiguen a los delincuentes", ha apuntado, en referencia al goteo de audios de los que se revela que la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, habría llevado a cabo una campaña de desprestigio contra la UCO o el fiscal Anticorrupción, José Grinda.

Por su parte, Sémper no ha dudado en calificar el posicionamiento del tribunal de garantías como "de una inmoralidad profunda", al tiempo que define la norma como un "pago político por siete votos", en referencia a los escaños de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

Reacciones del PP que llegan tras conocerse la ponencia de la vicepresidenta del tribunal de garantías, Inmaculada Montalbán, en la que solo de forma parcial estima tres de los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos por el PP en su recurso presentado el pasado 9 de septiembre. Y es que, según el escrito al que ha accedido laSexta, la amnistía no está expresamente prohibida en la Constitución.

De esta manera, Gamarra subraya que la ley de amnistía es un ejemplo del "sanchismo" y por eso "hay muchas razones" para que en la mañana del próximo domingo se movilicen los ciudadanos en el centro de Madrid. Convocatoria anunciada la semana pasada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para exigir la dimisión de Sánchez, así como la convocatoria de elecciones con el lema 'Democracia o mafia'. En esa línea, la secretaria general de Génova ha subrayado que los españoles merecen "un gobierno decente y otra manera de dirigir España".

Desde el PP catalán, no obstante, van más allá y no dudan en mostrar desconfianza frente al Constitucional. En una rueda de prensa este lunes, su secretario general, Santi Rodríguez, si bien ha instado a esperar al pronunciamiento definitivo del tribunal para realizar "la valoración completa", ha avanzado que el tribunal no les merece "excesiva confianza".

En ese sentido, ha puesto sobre la mesa que este tribunal "es el que ha exonerado de sus condenas a todos los afectados por el caso de los ERE de Andalucía", además de que se trata de "la ley sobre la que Pedro Sánchez mantiene la presidencia del Gobierno y su despacho en Moncloa".