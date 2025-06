Las claves de la ponencia del Constitucional: la amnistía no está expresamente prohibida y "busca la paz ciudadana"

El Tribunal Constitucional debatirá la ponencia sobre la ley de amnistía, elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que avala la norma argumentando que la amnistía no está prohibida en la Constitución. La ponencia rechaza la equiparación con el indulto general, destacando diferencias sustanciales entre ambas figuras. La amnistía, argumenta, busca mejorar la convivencia y cohesión social, justificándose como una medida para superar tensiones políticas. A su vez, la ponencia aclara que la amnistía no significa olvidar los hechos y que no vulnera la separación de poderes. El texto se centra en el recurso del Partido Popular, sin pronunciarse sobre el delito de malversación.