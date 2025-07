24 horas mirando al Pacífico tras el terremoto de Kamchatka: un sismo histórico que ha desatado alertas por tsunami y evacuaciones masivas

Las consecuencias Las zonas costeras de Japón y EEUU han sido evacuadas, se han lanzado decenas de alertas por posibles tsunamis y ha entrado en erupción el volcán ruso Kliuchevskoi, uno de los más grandes y en activo de Eurasia. Por suerte, el sismo no ha causado víctimas mortales.

El 30 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la península rusa de Kamchatka, generando pánico a lo largo del Pacífico, desde Japón hasta Estados Unidos. El sismo, uno de los más potentes de la historia, activó alertas de tsunami en Japón, California, Hawái, Alaska y varios países de Latinoamérica. Aunque las alertas fueron desactivadas en Japón y la costa oeste de EEUU, persisten en partes de Latinoamérica. El volcán Kliuchevskoi entró en erupción, aumentando el caos. A pesar del impacto, no se registraron víctimas mortales, aunque miles fueron evacuadas. El sistema de alerta temprana fue crucial para salvar vidas.

Este miércoles 30 de julio de 2025 será recordado como el día en el que tembló la tierra bajo la península rusa de Kamchatka provocando un terremoto histórico de 8,8 y desatando el pánico en todo el Pacífico, desde Japón hasta Estados Unidos. Tras el sismo, el miedo era que uno o varios tsunamis arrasaran las poblaciones cercanas al mar, por lo que se han lanzado alertas de tsunami e, incluso, a modo de prevención, millones de personas han sido evacuadas. Eso sí, a lo largo de la tarde de este miércoles, el riesgo de tsunami ha ido desapareciendo. Japón y EEUU han retirado las alertas, aunque la costa oeste de Latinoaméricasigue viendo riesgo en las aguas del océano.

Y es que, hace más de 70 años que la región rusa de Kamchatka no vivía un terremoto de esta magnitud. De hecho, ya se ha ganado el dudoso honor de ser el sexto terremoto más potente de la historia, incluso más que el vivido en el año 2011 en Japón y que desató el desastre de la central nuclear de Fukushima.

Los primeros temblores se registraron a las 08:30 horas de la mañana de este miércoles, hora local, y pillaban desprevenidos a los habitantes de la península de Rusia. Y, aunque no se han registrado víctimas mortales, tardarán mucho tiempo en olvidar, porque han vivido horas de miedo y mucho desconcierto.

Las imágenes del tsunami llegando a la costa rusa tras el terremoto en Kamchatka

Tras el sismo de 8,8 en Kamchatka, el terror se extendía desde Rusia a todo el Pacífico. Se han enviado alertas de tsunami en: Japón, la costa de California, Hawái y Alaska en EEUU, así como en varios países de Latinoamérica, como Chileo Perú. Alertas que empezaron a sonar solo 10 minutos después de vivir el terremoto y que, según la Unesco, han salvado millones de vidas. Consideran que el sistema de alertas que está en vigor y que impuso esta agencia de la ONU hace 20 años ha podido advertir de forma precoz a la sociedad, ayudando a protegerse y prepararse ante el posible desastre.

Avisos de tsunami desactivado, salvo en Latinoamérica

Porque aunque el epicentro se ha dado al este de Rusia, sus consecuencias han llegado a millones de kilómetros de distancia y a ambos lados del océano Pacífico. Por ejemplo, en Japón se ha evacuado y pedido que se desplazaran a zonas elevadas a cerca de dos millones de personas. En Hawái, se han vivido atascos eternos después de que las autoridades exigieran a sus ciudadanos alejarse de las playas.

Ahora, aunque la vigilancia de los expertos sigue siendo extrema, se han desactivado las alertas por tsunami tanto en Japón como en la costa oeste e islas de Estados Unidos. Esto, a un lado del Pacífico. Al otro, las cosas cambian, porque sigue el peligro en el centro y el sur de América: en zonas de Chile, Panamá, Ecuador y Perú se encuentran en alerta.

Imagen del volcán Kliuchevskoi, en Rusia.

Y las consecuencias del terremoto no solo se han notado en el mar. Hace solo unas horas ha entrado en erupción el volcán Kliuchevskoi, en Rusia. El Servicio Geofísico ruso ha indicado que la erupción "ya ha comenzado" y hay que recordar que estamos hablando de uno de los mayores volcanes activos de Eurasia. Está a solo 30 kilómetros de la localidad de Kliuchi, en el distrito de Ust-Kamchatski, donde residen unas 4.500 personas. Además, este gigante tiene un cráter de unos 700 kilómetros de diámetro y hasta 80 cráteres explosivos secundarios.

Terremoto histórico en Rusia pero sin víctimas

Cuando ha comenzado a temblar la tierra en Ruisa, en Kamchatka, nadie estaba preparado. Ha pillado a un equipo de cirujanos en pleno quirófano. "Estábamos en mitad de una operación y, lamentablemente, no podíamos pararla. No podíamos despertar al paciente de la anestesia. Teníamos miedo de que la situación empeorase y no podíamos casi sujetarle", relata uno de los afectados.

Así se vivió la alerta por tsunami en Japón y Hawái tras el terremoto en Rusia

Pero también a muchos vecinos preparándose para empezar lo que creían que iba a ser un día cualquiera. En muchas viviendas, los vecinos tenían que salir corriendo, el techo se les venía encima. "Hemos salido en ropa interior". Dentro de las casas los objetos parecían cobrar vida y, en el aeropuerto, el sonido atronador que provocaba el sismo ha hecho huir despavoridos a los pasajeros ante los inminentes derrumbes.

Los servicios de emergencia registraron olas de entre tres y cuatro metros de altura en las costas del sureste de Kamchatka. Cuatro grandes olas provocadas por el terremoto alcanzaron e inundaron la costa de una de las islas Kuriles del norte, Paramushir, sin causar víctimas, aunque dañaron la infraestructura del puerto de Sévero-Kurilsk. En total, unas 2.700 personas fueron evacuadas por la alerta de tsunami, que quedó desactivada unas horas después, tras un nuevo terremoto de magnitud 6,2.

Pese a todo, el Gobierno de Vladímir Putin asegura que no hay que lamentar ninguna víctima mortal.