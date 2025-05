Feijóo recurre a la calle ante la "involución democrática" del Gobierno e insiste: "No queremos mafia, queremos democracia"

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a sacar su lado más duro para atacar al Ejecutivo. Ha sido desde Zaragoza, en un acto en el que el líder del PP se ha referido a Pedro Sánchez como un presidente "rodeado por la corrupción" que tiene "más allegados imputados que miembros del Gobierno".

"Tanta degradación, en tantas formas y con tantas tramas, no va a digerirse sin respuesta. Esto no es normal. España nunca ha tenido un Gobierno tan débil ni un presidente tan rodeado de corrupción. Nunca ha sido tan necesario despertar la conciencia colectiva de nuestro país", dice.

Y añade: "Este Gobierno es cosa del pasado. Los políticos que representan al pasado pierden las elecciones. Hay que reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido y lo vamos a hacer".

"El Gobierno no tiene ni mayoría ni palabra. Ni rumbo ni agenda. Tapan el escándalo de hoy con el de mañana, y España no puede esperar nada. Sánchez tiene más allegados imputados que miembros en su Gobierno", expresa Feijóo.

El líder del PP, habla, además, de "involución democrática como no ha habido en España desde hace 45 años": "Esto no hay país que lo resista".

Todo, a días de ese 8 de junio en el que han convocado una manifestación en protesta contra Pedro Sánchez, con un Feijóo usando cada vez más una expresión que cada vez usa más: la de mafia. "No os oculto que no es fácil ni me gusta decir esto. No queremos mafia, queremos democracia", dice.

Silencio socialista por el 'caso Leire'

Mientras, silencio en la parte socialista del Gobierno con el ya conocido como 'Caso Leire'. Ni Montero ni Alegría han hecho referencia a él, mientras que sus socios sí que se han mojado. "Si lo que conocemos es cierto, es de una gravedad extraordinaria", ha expresado Yolanda Díaz desde Sumar.

Desde el PSOE consideran que la convocatoria del 8 de junio es por la frustración del PP por no gobernar y les sorprende la fecha elegida. "Justo el día en que se manda a la cárcel al número 2 de Interior del Gobierno de Rajoy y en el que se procesa al novio de Ayuso", afirma Pilar Alegría.

También ha mostrado su estupefacción por otro detalle: "El PP, en una manifestación contra la corrupción. Agarrando fuerte la pancarta en primera fila han dejado hueco a Matas y a Rodrigo Rato".