La presunta 'fontanera' del PSOE maniobró para ensuciar y chantajear al fiscal anticorrupción Grinda: "Con más ruido, mejor"

No solo el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Antonio Balas estaba en el punto de mira de la ya conocida como presunta 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, según se revela de las grabaciones a las que ha tenido acceso laSexta. En el audio se puede escuchar a Javier Pérez Dolset, colaborador de Ferraz y procesado por fraude en subvenciones, decirle al empresario Alejandro Hamlyn que "hay varios sujetos que interesan". Entre ellos, el prestigioso fiscal de Anticorrupción José Grinda al que llegaron a chantajear con un vídeo sexual.

En esa conversación, Hamlyn explica a sus interlocutores que ya tiene "toda la documentación sobre este señor", ante lo que Díez insiste en que es "superimportante" tener lo que sea "en un papel y un boli", así como que no fuera lo que ella ya conocía: "Si me vas a decir lo que todo el mundo sabe ya...", le reprochaba, a lo que el empresario le dice que no se preocupe.

Sin embargo, hay otra cuestión de importancia para la presunta 'fontanera' de Ferraz: "hacer mucho ruido". "Esto es muy fácil. Cuanto más ruido haya mejor. Y esto es así", le subrayaba Díez a Hamlyn quien le repregunta si lo que quiere es que "empiece a meter ruido a saco". Entonces, ella insiste en que cuando habla de "hacer ruido es que se vaya descubriendo lo que había aquí de verdad".

Estas tentativas de desprestigio no quedan aquí tampoco, puesto que según adelantaban El Español y El Independiente a Grinda llegaron a chantajearle con la publicación de un vídeo de índole sexual. Extremo que ha podido confirmar laSexta con el propio Grinda, quien exonera al periodista y destaca que lo sucedido fue peor de lo que se está contando.

Un chantaje que el fiscal, que investigaba casos de corrupción política en Cataluña, denunció. Si bien, según afirman fuentes fiscales a laSexta, la Fiscalía de Madrid archivó las diligencias preprocesales al llamar al menos diez veces a la persona que Grinda había señalado como autor de las presiones y esta no le cogiera el teléfono. Como era el único dato que sustentaba la denuncia, se acabó archivando.