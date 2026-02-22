Autonómicas, generales y un ruido que no cesa: España entra en el bucle infinito de las campañas electorales

Los detalles Comparecencias institucionales, debates parlamentarios, actos de partido, entrevistas e incluso en las redes sociales. Todas ellas están marcadas por un sinfín de mensajes electorales.

El clima político en España está marcado por una campaña electoral casi constante, influenciada por las elecciones autonómicas y la expectativa de comicios generales. El presidente Pedro Sánchez ha confirmado su intención de volver a presentarse, mientras que Yolanda Díaz, líder de Sumar, llama a la movilización contra la derecha. Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno por centrarse en la propaganda. Las intervenciones públicas buscan tanto gobernar como ganar apoyo electoral, utilizando incluso plataformas como TikTok para difundir mensajes. La ciudadanía, sin embargo, muestra cansancio ante el constante enfrentamiento político y las acusaciones cruzadas.

Últimamente parece que siempre es un buen día para hacer campaña o eso es lo que refleja el ambiente político español en el panorama actual. Comparecencias institucionales, debates parlamentarios, actos de partido, entrevistas, redes sociales e incluso anuncios de gestión parecen estar atravesados por un mismo hilo conductor: el mensaje electoral.

En un contexto de elecciones autonómicas y con la mirada puesta siempre en unas futuras generales, la política nacional se mueve a ritmo de campaña casi constante. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que volverá a presentarse en los próximos comicios.

En paralelo, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, insiste en la movilización ciudadana frente a la derecha. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Ejecutivo de vivir instalado en la propaganda y no en la gestión y señala que "el sanchismo está investigado por más de una docena de delitos".

Mientras, desde Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián se preguntaba por qué "son tan fachas" los de la derecha. El resultado es un clima en el que cada intervención pública parece tener doble función: gobernar y, al mismo tiempo, posicionarse electoralmente.

La campaña ya no se limita a mítines o carteles y es que plataformas como TikTok se han convertido en herramientas políticas de lo más curiosas. Vídeos breves, frases contundentes y mensajes directos buscan viralizarse y reforzar la identidad ideológica propia.

Sin embargo, la ciudadanía asegura desde las calles que están hartos. "Estamos continuamente hablando de lo mismo, discuten mucho, tienen que bajar las revoluciones", dicen.

Las acusaciones cruzadas son frecuentes, la izquierda responsabiliza a la derecha de frenar avances sociales y el PP y Vox cargan contra el Gobierno por su gestión económica, territorial y social, palabras que se repiten una y otra y otra vez.

Uno de los mayores ejemplos de campaña ha sido la remodelación de la izquierda de Rufián, que ha sido criticado por Feijóo: "Me resulta muy simpático que un independentista se presente a presidir el Gobierno de España".

