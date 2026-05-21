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53 millones

El "maquillaje" de Plus Ultra: la aerolínea habría mostrado una solvencia trampeada para conseguir el rescate

Los detalles El auto concluye que antes de ese "maquillaje" de sus cuentas, la empresa llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

El "maquillaje" de Plus Ultra: la aerolínea habría mostrado una solvencia trampeada para conseguir el rescate
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Una de las tesis que defiende el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero es que la aerolínea Plus Ultra tuvo que falsear datos para poder acceder al rescate de 53 millones de euros que les otorgó el Gobierno. Esta es una posibilidad no han detectado hasta ahora ni la Comisión Europea, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni el Tribunal de Cuentas.

El juez Calama cree que el rescate de Plus Ultra está viciado desde el principio. Habría pasado varios controles a nivel estatal y europeo, pero la aerolínea podría haber burlado algún requisito a cumplir para conseguirlo, porque para que les concedieran ese rescate era necesario que le aplazaran una deuda con la Seguridad Social. Algo que Plus Ultra consiguió demostrando una solvencia, una rentabilidad, presuntamente trampeada.

"La empresa habría recurrido a diversas herramientas contables para maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo", señala el auto, que concluye que antes de ese "maquillaje" de sus cuentas, la empresa llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

Así, tal y como decía el Gobierno este martes, los rescates fueron "autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas". Plus Ultra recibió 53 millones de euros, y pese a representar un 0,03% de todos los vuelos, fue considerada estratégica por su conexión con Latinoamérica.

Rescate que, según ha asegurado el que entonces era ministro de Consumo, se aprobó conjuntamente con el de otras empresas que, aparentemente, cumplían los requisitos. "No se debaten una a una, se debaten en un 'pack' que ha sido aprobado por los órganos correspondientes", ha señalado este jueves Alberto Garzón en Al Rojo Vivo.

Plus Ultra ha emitido este jueves un comunicado en el que no se pronuncia sobre el rescate, se pone a disposición de la Justicia y pide que no se descontextualice la información.

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