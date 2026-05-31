Decretan toque de queda en Nueva Jersey tras días de protestas contra el ICE frente a un centro de detención de migrantes

El contexto La decisión llega tras días de protestas frente a un centro de detención, después de que parte de los 300 migrantes que se encuentran allí iniciaran una huelga de hambre para denunciar condiciones inhumanas.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, ha impuesto un toque de queda tras disturbios en el centro de detención de migrantes 'Delaney Hall'. La medida, que busca garantizar la seguridad, prohíbe la circulación de 21:00 a 06:00 en un área cercana al centro. Solo vehículos oficiales pueden acceder, y quienes incumplan se enfrentarán a medidas legales. Las protestas se intensificaron tras una huelga de hambre de migrantes por condiciones inhumanas. La policía estatal ha sido desplegada y se ha establecido una zona de protesta protegida. La situación es tensa, con arrestos y confiscación de armas.

El alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, ha decretado este domingo el toque de queda en la localidad tras otra noche de disturbios frente al centro de detención de migrantes 'Delaney Hall' entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración (ICE).

"Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, se establece un toque de queda obligatorio en un área de media milla a la redonda de Delaney Hall, con efecto inmediato", ha señalado el alcalde en un comunicado, donde ha explicado que la prohibición de circulación permanecerá en vigor "todas las noches de 21:00 a 06:00 hasta nuevo aviso". De esta forma, la avenida en la que se encuentra el centro de detención permanecerá cerrada al tráfico peatonal y solo podrán acceder los vehículos oficiales.

"Las personas que incumplan este toque de queda serán objeto de medidas coercitivas. Inicialmente, se emitirá una advertencia para que abandonen la zona. Sin embargo, cualquier incumplimiento continuado dará lugar a la expulsión de la zona y a la emisión de las citaciones correspondientes y/o a otras medidas legales", ha advertido.

La decisión del alcalde de la ciudad llega tras varios días de protestas frente al centro, después de que una parte de los 300 migrantes que alberga la instalación iniciaron una huelga de hambre para denunciar las condiciones inhumanas que sufren.

"Debido al agravamiento de la situación en Delaney Hall y a la creciente necesidad de intervención policial, es necesario tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad pública. Ya se ha detenido a varias personas a las que se les han incautado armas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la amenaza", aseguró.

Precisamente, este sábado se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes y los agentes. Los manifestantes 'anti-ICE' cargaron contra la Policía, mientras que los agentes, montados a caballo, se defendieron, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Ante esta situación, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ha desplegado a la Policía estatal en la zona y ha creado una zona de protesta "protegida", después de que varios manifestantes fueran detenidos.

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