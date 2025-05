El delegado del Gobierno en Madrid niega haber participado en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha negado haber participado en julio de 2018 en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por lo que se ha desmarcado del delito de malversación por el que se le investiga.

Fuentes presentes en la declaración como investigado de Martín Aguirre, aseguran a laSexta que así se ha pronunciado ante el juez Juan Carlos Peinado. Según dichas fuentes, ha comparecido durante escasos minutos y se ha limitado a contestar brevemente a algunas preguntas de su abogado. Además, ha dicho que tiene planteado un recurso de apelación por su imputación.

"He comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado", ha precisado el propio Martín Aguirre en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. Según ha añadido, está "tranquilo", porque "todo va a terminar en nada, porque no hay nada".

A su llegada a los juzgados, el delegado ha sido recibido por cinco personas al grito de "delegado, estás acojonado" y "Sánchez dimisión". El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid le citó "por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública".

Su imputación surge de una querella presentada por Vox -incluida ahora en la causa contra Begoña Gómez- que se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para atender a la esposa de Pedro Sánchez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

Cabe recordar que la asesora de Gómez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; éste no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la imputación.

En sus declaraciones a la prensa, Martín Aguirre ha asegurado que deja en manos de dicha Audiencia su futuro en la causa. "Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial, porque consideramos incomprensible esta citación y por lo tanto esperamos que resuelva", ha señalado.

Con todo, ha indicado que está "siempre a disposición de colaborar con la Justicia" y ha manifestado que confía en el sistema judicial español y en el Estado de Derecho.