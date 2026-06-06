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Visita papal

León XIV, en su llegada a España: "La pederastia en la Iglesia es una llaga que todavía sigue abierta"

¿Qué ha dicho? El Sumo Pontífice, nada más aterrizar en España, ha subrayado sobre el asunto que "siempre" ha trabajado para "instituir las normas y seguirlas" y que va a "seguir haciéndolo".

El papa León XIV, a su llegada a EspañaEl papa León XIV, a su llegada a EspañaAgencia EFE
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El papa León XIV ya está en España. Ya está en un país en el que permanecerá hasta el día 12 y en el que, después de varias jornadas en Madrid, visitará Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas, el Santo Padre ha tenido palabras para la pederastia en la Iglesia, de la que dice es "una llaga todavía abierta".

Así se ha expresado el Sumo Pontífice sobre el asunto: "Es una llaga todavía abierta. Subrayo que siempre he trabajado para instituir normas y seguirlas".

"Voy a seguir haciéndolo a nivel de toda la Iglesia", ha insistido el papa León XIV en sus primeras palabras al llegar a España.

Ha sido a eso de las 10:15 cuando el avión procedente de Roma ha aterrizado en Madrid. En el aeródromo, esperando al papa, estaban figuras de la política como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, además de los reyes Felipe VI y doña Letizia.

Asimismo, han recibido al Pontífice en el aeropuerto el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, así como el vicepresidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el nuncio del papa en España, Piero Pioppo.

En el aeropuerto, cerca de 25 niños de entre tres y 12 años, acompañados por padres y profesores, estaban también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al papa León XIV.

Entre la delegación de niños que saludará al papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física.

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