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De visita en España

Jesús Bastante, sobre el discurso del papa León XIV y los abusos en la Iglesia: "Va ser muy contundente"

Los detalles El Santo Padre, ya en el país, ha tildado de "llaga que todavía sigue abierta" los casos de pederastia en el seno eclesiástico.

Jesús Bastante, sobre el papa León XIV
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El periodista Jesús Bastante ha analizado el discurso del papa León XIV a su llegada a España. En el mismo, el Sumo Pontífice ha tildado de "llaga todavía abierta" los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia y ha afirmado que va a seguir luchando contra ellos.

En sus palabras, Bastante ha afirmado que León XIV va a ser "muy contundente con la lacra de los abusos": "Él ayudó a Francisco en la disolución del sodalicio, un grupo de abusos muy conocido en Perú y en Latinoamérica".

Sin embargo, ha matizado un detalle sobre el viaje: "La gestión de la visita, en lo que se refiere a las víctimas, es mejorable".

Además, cree que el papa va a hablar más sobre el asunto: "Estoy convencido de que va a leerles la cartilla a los obispos españoles. Y no sé si dirá algo en la vigilia con los jóvenes".

El papa León XIV ha aterrizado en Barajas a las 10:15. En el aeropuerto estaban esperando personalidades de la política como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, además de sus majestades Felipe VI y doña Letizia.

Es el tercer papa que visita el país en el ejercicio de sus funciones, después de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Francisco no viajó a España durante su pontificado.

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