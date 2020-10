Llega el debate sobre la la moción de censura de Vox al Gobierno y los partidos ya han ido marcando posiciones, salvo el PP, que aún no ha desvelado el sentido de su voto. Pero si sabemos quiénes intervendrán en la tribuna y cuáles serán sus mensajes.

El último en pronunciarse ha sido el propio presidente, Pedro Sánchez, este martes desde Roma: "No parece que vaya a prosperar. Es un instrumento legítimo pero no debemos olvidar que es un instrumento constructivo. Espero y deseo que tengamos un debate intenso pero desde el respeto, la racionalidad y el ejemplo que debemos dar los políticos. El Gobierno acude a la moción con respeto y rigurosidad".

Sánchez acudirá al debate e intervendrá para dar una respuesta a la formación de extrema derecha, aunque el Gobierno no ha comunicado si lo hará el 21 o el 22 de octubre. Un debate en el que, según ha podido avanzar laSexta, también intervendrá el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Desde el Ejecutivo, insisten en que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "tendrá que explicar contra quién va esta moción" y recuerdan que a día de hoy no tiene capacidad de prosperar. "Queremos un debate sereno, sin crispación y ruido (...) Frente a la crispación, hacemos un llamamiento a la unidad", ha dicho la portavoz, María Jesús Montero.

Ha dicho no entender la actitud del Partido Popular, "que no sabe la posición que debe tener, síntoma de la desubicación del partido". Y ha apelado a que encuentre su lugar "dentro de la derecha moderada": "No se puede estar pendiente de la calculadora de voto".

Pablo Casado será quien intervenga, según ha asegurado la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, en TVE, aunque más tarde, en rueda de prensa en el Congreso, ha dejado abierta la posibilidad de que sea otra persona la que defienda la postura de la formación y quien desvele si se abstiene o vota en contra, ya que lo único que han asegurado desde el PP es que no apoyarán la moción.

"No va a apoyar esta moción de censura, estamos trabajando en lo que importa a los españoles", ha indicado la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra en la víspera. Su partido, dice, "no respaldará una moción de censura fallida en un momento de pandemia".

Ya el lunes, tras la Ejecutiva Nacional, Casado dijo: "No voy a gastar ni un solo minuto en hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien la recibe, en este caso al señor Sánchez y el señor Abascal", ha agregado Casado, que ha aseverado que "el PP no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores".

Desde Vox, el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido que "si no cambiamos el Gobierno, será difícil salir adelante". Ha dicho, además, que espera que "el PP no se hunda" porque los necesitan "con unos mínimos escaños para contar con ellos en un futuro". Por su parte, la diputada Macarena Olona ha acusado al líder del PP de "esconder la cabeza como un avestruz" ante esta propuesta.

La formación de extrema derecha solo cuenta con el voto de sus 52 diputados. Espinosa de los Monteros asegura que en casi todos los partidos hay gente que "quiere votar a favor de la moción de censura" porque muchos diputados quieren "cambiar de presidente". Ha indicado que "hay gente muy asustada por lo que se nos viene por delante".

En este sentido, el diputado de la formación de extrema derecha ha instado a la "gente sensata de todos los partidos" a decidir si quiere que el Ejecutivo de Sánchez "siga gobernando o hacer que eso cambie". "Estamos en un momento crítico y sé que hay gente que quiere votar a favor en casi todos los partidos, me lo han dicho pero no se atreven".

El candidato de la formación de extrema derecha será Santiago Abascal, aunque el encargado de defender esta propuesta será el diputado Ignacio Garriga. Además, también intervendrá Espinosa de los Monteros.

En este sentido, fuentes de Vox han indicado a laSexta que el discurso de Garriga será de unos 40 minutos, aunque podría verse modificado. Mientras que el de Abascal no lo hará demasiado largo.

Unidas Podemos, el otro partido de Gobierno, cree que lo que se va a a ver son "los tres partidos de extrema derecha votar distinto pero decir lo mismo": "Veremos una batalla campal en la plaza de Colon, una batalla para quedarse con los votos de la derecha y la derecha extrema", ha dicho Pablo Echenique.

Se refiere a esa foto de Colón del PP, Vox y Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas ya ha adelantado que votarán en contra. Ciudadanos entiende que el movimiento de Vox es "legítimo, pero partidista". Y que solo piensa en el interés de su partido. En cuanto al sentido del voto que pueda tener el Parido Popular, "sobre las decisiones de otro partido no me pronuncio", ha dicho este lunes el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal.