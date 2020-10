Vox asegura que en casi todos los partidos hay gente que "quiere votar a favor de la moción de censura" porque muchos diputados quieren "cambiar de presidente". Así lo ha asegurado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista en la que ha indicado que "hay gente muy asustada por lo que se nos viene por delante".

En este sentido, el diputado de la formación de extrema derecha ha instado a la "gente sensata de todos los partidos" a decidir si quiere que el Ejecutivo de Sánchez "siga gobernando o hacer que eso cambie". "Estamos en un momento crítico y sé que hay gente que quiere votar a favor en casi todos los partidos, me lo han dicho pero no se atreven", ha apuntado en declaraciones a 'TVE'.

Y es que, según el dirigente de Vox, "hay una corriente cada vez más extendida que está ya muy cansada y asustada por lo que se nos viene por delante: crisis sanitaria, económica y social". Incluso, ha dicho, que hay diputados dentro del PSOE que "quieren que gobierne otra persona", pero se posicionarán en contra de la moción de censura.

Por el momento, Vox solo contará con los votos de su propio partido (52). El Partido Popular no ha pronunciado cuál será su voto, aunque sí ha dejado claro que no apoyará esta propuesta. Por su parte, Inés Arrimadas ha asegurado que la formación naranja votará en contra porque "quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral".

En este sentido, Espinosa de los Monteros ha asegurado "no entender al PP" porque en sus declaraciones e intervenciones "dicen que todo está mal, pero luego no se aclaran". "Estábamos dispuestos a apoyarlos si presentaban una alternativa, pero no lo han hecho", ha apuntado. Por ello, ha dicho, han decidido presentar su propia moción de censura para mostrar que están "en frente de la izquierda y el separatismo".

A pesar de estas declaraciones, fuentes de Vox reconocen que la dirección prefiere que el PP vote en contra de la moción de censura para posicionarse como la verdadera oposición.