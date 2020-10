Bolsonaro insiste en que la vacuna no será obligatoria en Brasil

El presidente de Brasil ha zanjado la polémica en torno a si la vacuna contra el coronavirus será, o no, obligatoria en el país, afirmando que tal y como el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo, no lo será. "Mi ministro de Salud ya ha dicho claramente que esta vacuna no será obligatoria, punto", ha señalado ante un grupo de seguidores a las puertas del Palacio de Alvorada.