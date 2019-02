Así llegan los principales partidos a las elecciones del 28 de abril convocadas por Pedro Sánchez

Con el conflicto catalán como tema central de la campaña, los partidos políticos afrontan unas elecciones en las que habrá una pelea entre bloques para intentar obtener la mayoría. Así llegan PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox.

PSOE

El rechazo de los independentistas acabó por tumbar los Presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, un hecho determinante para que el presidente del Gobierno haya anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 28 de abril.

Pese a que en las encuestas parte como favorito y parece que mejorará los resultados obtenidos en 2016, el temor del partido es que el escenario se asemeje al producido en Andalucía, donde pese a ganar las elecciones perdió el Gobierno por el pacto de derechas entre PP, Ciudadanos y Vox.

En el anuncio de la fecha de las elecciones, Sánchez dejó claro que los ejes de su campaña serán la lucha contra "la fotografía de Colón" y la defensa las políticas sociales y los Presupuestos con los que pretende movilizar al electorado progresista y a aglutinar el voto de un amplio espectro que va desde el centro izquierda a la izquierda.

El politólogo Pablo Simón explicó en Al Rojo Vivo por qué Pedro Sánchez eligió el 28 de abril como fecha para las generales. En su opinión, la parte positiva para Pedro Sánchez es "no infectar" estas elecciones con las de mayo. De esta manera, al no provocar un superdomingo electoral conseguirá que no se convierta en "un plebiscito de Sánchez sí o Sánchez no". Además, destaca que los barones tendrán que apoyarle ante el corto espacio de tiempo que habrá entre las elecciones generales y las autonómicas, que se celebrarán el 26 de mayo.

Partido Popular

El PP está en precampaña desde que cerró su renovación en la convención nacional de finales de enero, pero pondrá en marcha una "maquinaria imparable" para una campaña "en positivo" en la que, sin embargo, seguirán arreciando las críticas contra el Gobierno socialista y sus socios.

Lo que no hará el líder del PP, Pablo Casado, es atacar a Ciudadanos y Vox, sus posibles socios de Gobierno, como ya se ha visto en el tono que acerca su discurso al del partido de extrema derecha, al que se están yendo algunos de sus votantes. Precisamente este tono está generando "desasosiego" entre gente de su partido, según Aitor Esteban.

Las encuestas indican que será uno de los partidos que pierda más votos, pero el crecimiento de la derecha puede llevar a Casado hasta la Moncloa. La coincidencia del juicio del procés con la campaña electoral serán claves en el discurso del candidato popular, que esgrimirá la aplicación del 155 y la unidad de España como grandes argumentos.

Unidos Podemos

Con su candidato, Pablo Iglesias, ya ratificado en primarias por los militantes y de permiso de paternidad hasta finales de marzo y la incertidumbre de hasta dónde puede desgastarles su mayor crisis interna, en Podemos dicen que afrontan estos comicios "preparados" y que salen a ganar junto a las fuerzas "hermanas" del espacio del cambio, como IU y Equo.

Pese a que las encuestas indican que podrían perder votos, la formación morada piensa que puede revertir ese pensamiento y mejorar los resultados de 2016 porque en esta ocasión sí pueden demostrar que votarles permite "mejorar" la situación de los ciudadanos.

Además, afirman que "por primera vez" pueden ser el voto útil, ya que se están moviendo en una horquilla en la que los diputados que consigan pueden permitir frenar un pacto entre los partidos de la derecha.

Esta va a ser la primera campaña de Podemos que no dirigirá Íñigo Errejón, después de bajarse del barco para subirse al de Manuela Carmena en las autonómicas Madrid, aunque sí ha admitido que votará a Iglesias.

Ciudadanos

Ciudadanos ha celebrado que la convocatoria de elecciones sea el 28 de abril y asegura que están preparados desde hace meses porque llevan desde el 24 de mayo exigiendo elecciones.

La maquinaria la tienen engrasada, afirman fuentes de Cs, y ya desde este fin de semana se van a poner manos a la obra para planificar toda la organización de la campaña que, en esa ocasión, logísticamente será más fácil para Rivera puesto que ya vive en Madrid.

No obstante, el partido naranja se ve obligado a convocar las primarias a marchas forzadas para elegir a su candidato a la Presidencia -Albert Rivera- cuando aún ni siquiera han cerrado la fecha de las primarias para las autonómicas y municipales. Según las mismas fuentes, será el lunes cuando la Ejecutiva apruebe probablemente las fechas de estas votaciones internas, que, en el caso de Rivera, suponen un mero trámite.

Vox

Aupados por el resultado de las autonómicas andaluzas y por no haber sufrido desgaste durante la legislatura, la formación de Santiago Abascal puede ser una de las sorpresas de las elecciones. La ley electoral puede ser clave en el número de escaños que conseguirá, ya que se puede ver perjudicado si no alcanza el 15% de los votos.

La foto en la plaza de Colón de Madrid, con el líder del PP, Pablo Casado, y el de Cs, Albert Rivera, ha disparado el imaginario de los probables pactos entre las fuerzas de derechas, y ahí habrá que ver qué papel juega Vox, que parece convencido de tener en su mano la llave de la gobernabilidad. "Juntos haremos historia", ha dicho Abascal.