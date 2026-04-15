Así funciona la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia: quiénes pueden acudir al sistema y qué plazos hay

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con representantes de asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia

Los detalles La presentación de solicitudes se podrá hacer a través de la nueva oficina o por vía telemática. También se ha habilitado un servicio de orientación por correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono: 91 837 22 95.

El Boletín Oficial del Estado publicó una disposición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para modificar un real decreto que desarrolla la estructura del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esto permitirá crear una oficina para el reconocimiento y reparación de abusos sexuales en la Iglesia Católica. La oficina, dependiente de la Dirección General de Libertad Religiosa, gestionará las solicitudes de víctimas cuyos casos estén prescritos o sin responsabilidad penal. Desde el 15 de abril, las víctimas pueden acudir al sistema de reparación, que incluye un servicio de orientación y la posibilidad de presentar solicitudes por vía telemática.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles una disposición general del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para modificar un real decreto que desarrolla la estructura del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El fin es la creación de una oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.

Esta nueva oficina, dependiente de la Dirección General de Libertad Religiosa, ejercerá las funciones atribuidas a la Unidad de tramitación por el Protocolo suscrito entre el Ministerio, el Defensor del Pueblo y la Iglesia Católica.

Según contextualiza el texto oficial, el 8 de enero de 2026 se alcanzó un acuerdo entre Presidencia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos "para el establecimiento de un sistema para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, cuyos casos se encontrasen prescritos o para los que se hubiese extinguido la responsabilidad penal".

Este acuerdo "se materializó en el Protocolo General de Actuación firmado el 30 de marzo de 2026 entre las partes mencionadas en el acuerdo junto a la participación del Defensor del Pueblo".

¿Qué dice el protocolo?

El protocolo establece un sistema "para proceder al reconocimiento y reparación de todas las víctimas que decidan acogerse al mismo, definiendo un conjunto de fases y unas partes con sus correspondientes funciones".

Entre las partes intervinientes en el sistema, detalló el BOE, se recoge la creación de una Unidad de tramitación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que se encargará de tramitar las solicitudes recibidas, para lo cual tendrá entre sus funciones la recepción de las solicitudes, la comunicación con el resto de las partes, la notificación de las propuestas, el recabado de los informes necesarios, así como el apoyo y orientación necesarios para la presentación de dichas solicitudes.

El ministerio de Justicia informó este miércoles que desde este 15 de abril ya se puede acudir al sistema de reparación. Pueden acudir a él "víctimas menores o con discapacidad que sufrieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que no pueden acudir a los tribunales de justicia", sus representantes "acreditados" y pueden hacerlo "con independencia de que hayan acudido con anterioridad al Plan PRIVA" impulsado por la Iglesia y que desde febrero de 2025 ya ha recibido más de 130 casos.

¿Dónde hacer la solicitud?

Como requisito, el Gobierno pide identificación por clave móvil, DNIe, Certificado electrónico, Ciudadanos UE, Clave permanente o Cartera Digital y en la solicitud se podrá realizar una breve descripción de los hechos.

La presentación de solicitudes se podrá hacer a través de la nueva oficina o por vía telemática (www.mpr.gob.es). También se ha habilitado un servicio de orientación por correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es y por teléfono: 91 837 22 95). El plazo de funcionamiento de la oficina es de un año prorrogable a dos.

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