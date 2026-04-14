El Gobierno abre la oficina para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia

El Gobierno y la iglesia escenifican su acuerdo para la reparación económica de las víctimas de pederastia

Los detalles El organismo estará operativo desde este miércoles y se encargará de recibir las solicitudes, aunque será el Defensor del Pueblo quien las evaluará y elaborará una propuesta de reparación.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la Oficina para el reconocimiento y la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, que tramitará las solicitudes de reparación para indemnizar a las víctimas cuyos casos hayan prescrito.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha anunciado que esta oficina estará disponible a partir de este miércoles 15 de abril. La oficina recibirá las solicitudes y el Defensor del Pueblo las evaluará y elaborará una propuesta de reparación y establecerá las cuantías de las indemnizaciones, lo que se comunicará a las partes.

Si no hubiese acuerdo, una Comisión Mixta con participación de las asociaciones de víctimas tratará de alcanzar una solución por consenso y si éste no fuera posible, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.

Según el protocolo que firmaron el pasado 30 de marzo el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, este mecanismo pionero contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones.

Además, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado que pueden acudir todas las víctimas, incluidas aquellas que pudieran haber obtenido antes una indemnización en el seno de la Iglesia.

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