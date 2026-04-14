Recortes para investigar, aulas sin calefacción y profesores malpagados: las seis universidades públicas de Madrid se unen contra Ayuso

Los detalles La Plataforma en defensa de la Universidad Pública ya está preparando una posible denuncia contra el gobierno 'popular' de Ayuso en la Comunidad de Madrid, al estar infrafinanciadas.

Recortes para investigar, aulas sin calefacción, profesores entre los peor pagados de España... La plataforma de universidades públicas asegura que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no paga ni lo básico y que así llevan, al menos, cinco años. La cifra de la deuda no es pequeña: al menos, 1.050 euros por alumno y año durante los últimos cinco.

En concreto, se trata de 1.150 millones de euros de deuda total: "Y eso solo si miramos las nóminas". Quien habla, Jesús Esteban, tiene la 'suerte' de trabajar en la universidad peor financiada de Madrid y de España. Él es profesor titular de Especialidades Médicas en la Universidad Rey Juan Carlos.

En concreto, ha cruzado las transferencias que ha hecho la Comunidad de Madrid con los datos de alumnos y los presupuestos oficiales y ha visto que falta dinero. En este sentido, asegura que las políticas de Ayuso van en contra de la LOSU, la Ley del Sistema Universitario, en concreto del artículo 56 que habla de la "financiación estructural basal "en estos términos:

"Financiación estructural basal. Esta financiación deberá ser suficiente para la prestación de un servicio público y de calidad y para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal", reza el fragmento de la norma precitada. En este sentido, Jesús cuenta a laSexta, en el marco del proyecto Estado del Bienestar, que con lo que reciben del gobierno de Madrid no cubren ni las nóminas. Por eso, la Plataforma en defensa de la Universidad Pública ya está preparando una posible denuncia.

Asfiaxiados

Cuesta entender que la comunidad más rica de España es la que menos esfuerzo económico hace por los universitarios de la pública. Con las inversiones anunciadas, el 3 de marzo rozarán el 0'5% del PIB, mientras que la ley habla de un 1% como objetivo deseable.

Es más, con el sistema actual, Ayuso publicita como fondos que da el gobierno el dinero que pagan las familias por las matrículas. "Haríamos maravillas si nos dieran lo mismo que a la media", dice Isabel Martínez, catedrática de Botánica en la misma universidad, que ya es la más pobre de España.

Martínez pide al proyecto Estado del Bienestar recalcar que, pese a ser la institución académica más pobre, también es la octava en términos de empleabilidad. Por eso, insiste en que la calidad de la pública no baja gracias a los esfuerzos de su gente. Pese a ello, subraya que, si la cosa sigue así, habrá que pedir un crédito.

De hecho, la Complutense ya lo ha hecho. Ha pedido un crédito con intereses para sobrevivir a un gobierno que lleva años infrafinanciándoles. "Si no recuerdo mal, cuatro millones de euros son intereses", critica Eva Aladro Vico, catedrática en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Además, explica que para ella tratar con la Comunidad de Madrid "es como tratar con un usurero". Porque así de perverso es el sistema. Yo, gobierno, no te doy y tú, universidad pública, me pides un crédito que devuelves con intereses. Para ellos, la forma de actuar de Ayuso ataca directamente al Estado del Bienestar: "Si no tenemos universidades públicas de calidad porque se convierten en las universidades de la miseria, es una manera de acabar con la igualdad social", afirma Aladro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.