Sesión de control al Gobierno, en directo | Bolaños, a Pepa Millán (Vox): "Le agradezco que no salte a mi escaño y me hable a 10 cm de mi cara"

El PNV pide actuar contra las peleas con arma blanca y Marlaska se compromete a hacerlo "a la mayor brevedad" El diputado del PNV Mikel Legarda ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actúe contra las "peleas y ataques con armas blancas" en espacios públicos, hechos que "alarman" a la ciudadanía, y este se ha comprometido a hacerlo "a la mayor brevedad" posible. Así lo han indicado ambos en la sesión de control, donde Legarda ha preguntado a Marlaska "qué otras medidas tiene previsto adoptar" ante "las frecuentes noticias de agresiones con armas blancas" y en cuanto tiempo se compromete a llevar a cabo las modificaciones normativas "precisas" para "afrontar este grave problema". En concreto, Legarda ha denunciado que "con más frecuencia de la deseable" se conocen noticias de "peleas y ataques con armas blancas" en espacios públicos que provocan heridos de "diversa gravedad, e incluso de manera no infrecuente de muertos". Hechos que, ha avisado, "alarman a la ciudanía en cualquier parte del Estado". Esta "alarma", ha explicado, "también se produce en Euskadi", algo que trasladó el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última reunión de cooperación bilateral para abordar "esta problemática" y el porte de armas blanca quede "claramente prohibido, sin lugar a interpretaciones" en ciertos lugares. Compartir en X

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El ministro España apuesta por el "diálogo" para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha estrenado este miércoles en el Congreso garantizando "diálogo" para conseguir sacar adelante la reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno, defendiendo que ninguna comunidad "pierde" y asegurando que "nadie puede entender" que el PP lo rechace de plano. Así se ha pronunciado el ministro España en su debut en una sesión de control ante una pregunta del diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, sobre la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana. En este contexto, el diputado de Compromís se ha quejado de que el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya mostrado su rechazo a esta reforma de la financiación autonómica planteada por Hacienda: "Es una Generalitat cobarde, atrapada por los cálculos electorales del señor Feijóo". Ante esto, el ministro España ha reivindicado las acciones que ha llevado a cabo su antecesora en el cargo, "aportando una liquidez sin precedentes" a las comunidades autónomas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. No obstante, Arcadi España ha reconocido que son "necesarias" las medidas estructurales para resolver los problemas de infrafinanciación, especialmente en la Comunidad Valenciana. Compartir en X

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El diputado de Vox que se encaró a Gómez de Celis estará expulsado durante una semana José María Sánchez García, el diputado de Vox que se encaró ayer con una letrada y con la Presidencia de la Cámara que en ese momento ejercía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, estará expulsado de la Cámara durante una semana. La previsión de esta semana era que hoy interviniera en el Pleno, pero el diputado de ultraderecha no podrá acudir en toda la semana. María Llapart Compartir en X

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Bolaños, a Pepa Millán (Vox): "Le agradezco que no salte a mi escaño y me hable a 10 cm de mi cara" Vox le pregunta al ministro Bolaños si está el Gobierno a la altura de los españoles. El ministro responde con ironía recordando la expulsión ayer de un diputado de Vox del hemiciclo por encararse el vicepresidente del Congreso. "Le agradezco la pregunta y le agradezco que no salte a mi escaño y me hable a diez centímetro de mi cara como hacen algunos diputados de su grupo". Compartir en X

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Bolaños, a Ester Muñoz (PP): "En un estado democrático, una decisión judicial puede ser criticada" El ministro de Justicia le recuerda al PP que "por su puesto, en un estado democrático, una decisión judicial puede ser criticada con argumentos jurídicos. "Esto no afecta a la independencia judicial". Y ha lanzado un dardo recordando la Gürtel o la Kitchen del PP. "Lo que sí afecta; es destruir pruebas y hacer una trama organizada para tapar la corrupción del PP. Eso sí afecta a la independencia judicial", ha afeado el ministro. Compartir en X

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Ester Muñoz (PP), a Bolaños: "Atacó a un juez con nombres y apellidos. Peinado no es su problema, es su excusa" Turno para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Se dirige al ministro Bolaños. "Usted está acostumbrado a traspasar límites. Atacó a un juez con nombres y apellidos. El juez Peinado no es su problema, es su excusa", dice la 'popular' advirtiendo de que el Gobierno lanza mensajes críticos a los jueces para que "cuando quieran investigar a este Gobierno que se lo piense dos veces". "Usted por Sánchez ataca a jueces, se ha quemado defendiendo la corrupción de su partido", continúa. "¿Para qué? Cuando (Sánchez) ha tenido que elegir un vicepresidente ha elegido al 'moderado y al listo'", ha acusado. Compartir en X

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Aagesen recrimina a Vox su hipocresía al hablar de DANA cuando niegan el cambio climático Turno para José María Figaredo, el secretario general de Vox en el Congreso, que saca todo el arsenal habitual de la ultraderecha. Acusa al Gobierno de "tapar su culpabilidad" en el caso de Ábalos. Habla de migración, de la DANA en Valencia, del accidente de Adamuz... "Ustedes todo lo saben y ocultan la verdad para tapar su culpabilidad. Ustedes conocían la corrupción de Ábalos. Ustedes trataron de taparlo", ha señalado. Le da respuesta Aagesen. "Que usted me hable de la DANA... cuando niegan el cambio climático. Sus políticas desprotegen a los españoles. Lea informes científicos", la ha recriminado. "Este Gobierno trabaja con tolerancia cero contra la corrupción", ha añadido. Compartir en X

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Turno para Miguel Tellado (PP), que pregunta a la ministra de Transición El secretario general del PP, Miguel Tellado, comienza su intervención criticando la ausencia del presidente del Gobierno y pregunta a la ministra de Transsición, Sara Aagesen, por el apagón en España. "Provocaron pérdidas millonarias, se dio una imagen lamentable de nuestro país", ha espetado acusando al Gobierno de "sectarismo" e "incompetencia". Tellado acusa al Gobierno de asumir "cero responsabilidades". En su respuesta, Aagesen ha recordado las palabras del líder de PP. "Escuchando sus palabras, el señor Feijóo se refería a usted cuando decía: 'más sensatez y menos brutalidad'", ha acusado. "Le da igual lo que ocurrió en el apagón, porque aquí en esta cámara se ha dado toda la información", ha insistido. "Ustedes no admiten la verdad ni aunque la tengan delante. Gracias a la política de este Gobierno estamos más preparados y tenemos precios más competitivos, y ustedes ofreciendo acuerdos en contra del cambio climatico", ha recriminado Aagesen. Compartir en X

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Gómez de Celis, tras el incidente con el diputado de Vox: "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo" El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha reclamado "firmeza" tras el incidente en la Cámara Baja, donde el diputado de Vox José María Sánchez García se subió al estrado y se le encaró. "Lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien", ha reconocido. El también portavoz de Vox en la Comisión Constitucional fue expulsado este martes del Pleno del Congreso tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión. El vicepresidente del Congreso ha mostrado su "tristeza" por lo sucedido, que a su juicio es "bastante simbólico" con lo que ocurre en España y en el mundo con la extrema derecha. Gómez de Celis ha explicado que el diputado de Vox reclamaba algo que "era imposible" y en lo que no podían intervenir porque no escuchan ni entienden lo que se decía en la bancada. "Lo que no recuerdo, y los más viejos del lugar tampoco, es que alguien se subiera al estrado. Lo hablamos todos y solo nos viene a la cabeza otra subida del estrado, mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy parecidas", ha dicho, en referencia al golpe de estado del 23F. Compartir en X

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Las preguntas a Bolaños El PP ha registrado una pregunta para Bolaños con un enunciado genérico, como viene siendo habitual, con la intención de poder hacer referencia a diferentes asuntos. "¿Ha merecido la pena, ministro?", reza el interrogante de su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. "¿Está el Gobierno a la altura de los españoles", es, por su parte, la pregunta que le formulará su homóloga de Vox, Pepa Millán. Compartir en X

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El PP forzará una votación la próxima semana Los de Santiago Abascal también dirigirán una interpelación a Bolaños para que dé cuenta de cuáles son las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas lo que queda de legislatura. Un asunto por el que precisamente el propio ministro compareció la semana pasada en la Comisión Constitucional del Congreso. El debate de esta interpelación dará lugar la próxima semana a la votación de la correspondiente la moción, un texto en el que no se descarta que la tercera fuerza del Congreso plantee la reprobación del ministro. Compartir en X

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