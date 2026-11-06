Israel destruye los olivos de Palestina, pero los lleva a Madrid: Almeida planta 40 árboles regalo de Netanyahu en un parque

Los detalles En los últimos tres meses se han destruido en Cisjordania 3.850 olivos, la fuente principal de ingresos para 100.000 familias palestinas. Pero la embajadora de Israel ha decidido plantarlos en Madrid, según el comunicado, en nombre de la vida, la paz y la esperanza.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su apoyo a Israel plantando 40 olivos regalados por la embajadora israelí en España, ignorando así la campaña de destrucción del ejército israelí a los olivos palestinos. Esta acción se suma a sus anteriores gestos de complicidad con Israel, como negar el genocidio en Gaza y conceder la medalla de honor del ayuntamiento a este país. Mientras tanto, en Cisjordania, la ONU denuncia un récord de 377 ataques durante la campaña del olivo, con más de 200 palestinos heridos y 3.850 olivos destruidos, afectando a miles de familias palestinas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su apoyo a Israel con una plantación de olivos regalados por la embajadora en España. Juntos han plantado 40 árboles. De esta forma el regidor madrileño ha decidido ignorar la campaña de destrucción del ejército israelí a los olivos palestinos. Almeida ya había negado el genocidio en Gaza, y no solo esto, también concedió a Israel la medalla de honor del ayuntamiento.

Almeida ha decidido plantar esos olivos en el parque Princesa Leonor, en Valdebebas. Mientras, en Kafr Malik, Cisjordania, la maquinaria israelí arranca los árboles mientras los colonos atacan a los palestinos durante la cosecha de la aceituna.

La ONU ha denunciado un récord de 377 ataques durante esta campaña del olivo, con más de 200 palestinos heridos y la complicidad del Gobierno israelí. "Los judíos tienen derecho a todo antes que los árabes en este país", afirma un soldado en Israel.

En los últimos tres meses se han destruido en Cisjordania 3.850 olivos, la fuente principal de ingresos para 100.000 familias palestinas. Pero la embajadora de Israel ha plantado 40 olivos en Madrid, según el comunicado, en nombre de la vida, la paz y la esperanza.

"Hay una auténtica maquinaria colonial israelí de destruir y quemar olivos palestinos y se habla de un ecocidio", ha explicado Jorge Ramos, doctor en Historia Contemporánea.

Pese a esto, Almeida ha decidido volver a mostrar una complicidad con el Estado de Israel de la que ya hizo gala en 2023 al concederle la máxima distinción municipal. Y lo mismo hizo en 2025, cuando afirmó: "Para mí no hay un genocidio en Gaza". Así se expresó negando un genocidio que ese día llevaba ya 64.522 gazatíes asesinados.

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