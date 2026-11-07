Trump, Netanyahu o los Bolsonaro: el fin de los personalismos puede poner en jaque la ola reaccionaria ultraderechista en el mundo

Los detalles Las urnas están empezando a pasar factura a algunos de los líderes más influyentes de la derecha internacional, aunque ello no implica necesariamente que desaparezcan sus ideas.

El panorama político actual muestra un declive en la influencia de líderes personalistas de la derecha internacional. Donald Trump enfrenta un debilitamiento tras la derrota republicana en Estados Unidos, aunque no se puede afirmar que el "Trumpismo" haya llegado a su fin, según Ruth Ferrero de la Universidad Complutense de Madrid. En Brasil, Lula ha vencido a Flávio Bolsonaro, marcando un posible fin para la influencia política de la familia Bolsonaro. En Israel, Benjamin Netanyahu no cuenta con el apoyo necesario para gobernar solo. En Europa, el próximo ciclo electoral será crucial para que los partidos progresistas desafíen estas corrientes políticas.

Donald Trump en su peor momento, Benjamin Netanyahu con un pie fuera del poder, los Bolsonaro derrotados y Javier Milei con la popularidad bajo mínimos. Sin duda, corren malos tiempos para los personalismos, figuras que parecían todo poderosas e imbatibles y que ya no lo son tanto.

Porque las urnas empiezan a pasar factura a algunos de los líderes más influyentes de la derecha internacional. Ahora bien, esto no tiene por qué implicar un cambio de ciclo político.

En Estados Unidos, la derrota republicana debilitó a Trump, pero ello no implica su fin. "Yo diría que todavía es prematuro hablar de fin del Trumpismo. Es verdad que es el principio del fin de este mandato de Donald Trump", comenta Ruth Ferrero, profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid.

En Brasil, Lula ha derrotado a Flávio Bolsonaro. Un nuevo revés para la familia del expresidente que en esta ocasión sí parece haber puesto fin a su tendencia política.

En Israel, Netanyahu tampoco reúne ahora mismo los apoyos necesarios para gobernar en solitario: "Puede aguantar como líder de la oposición, pero no creo que vaya mucho más allá su carrera política".

La mirada se dirige ahora a Europa, donde el próximo ciclo electoral pondrá a prueba la capacidad de los partidos progresistas para disputar el terreno político a estas corrientes: "Si las propuestas progresistas consiguen desplazar eso hacia las cuestiones materiales, creo que hay alguna chance de que pueda haber al menos un freno a la ola reaccionaria".

Porque los líderes pueden caer sin que sus ideas desaparezcan.

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