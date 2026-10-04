El PP aprieta a Sánchez en busca de un adelanto electoral: "No te lo pienses más Pedro, hazlo"

Los detalles Los 'populares' han llenado sus redes sociales con el hashtag 'Elecciones ya' mientras los socialistas continúan con el 'Yo voté sí'.

El Partido Popular ha intensificado su presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ante la posibilidad de un adelanto electoral, lanzando una campaña en redes sociales. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, criticó la legislatura actual y utilizó el hashtag 'Elecciones ya'. Esta estrategia se ha convertido en un mensaje común entre los miembros del partido, con figuras como Miguel Tellado instando a Sánchez a convocar elecciones generales de inmediato. Mientras tanto, el PSOE responde con el hashtag 'Yo voté sí', en referencia a los decretos de vivienda denegados. Ester Muñoz, portavoz del PP, cuestiona la valentía de Sánchez, calificándolo de cobarde.

Con Pedro Sánchez reflexionando un posible adelanto electoral, el Partido Popular ha visto una oportunidad de apretar al Gobierno y lo ha hecho a través de una campaña en redes sociales.

"Esta es una legislatura que nunca debió comenzar. Todos sabíamos que alquilarle el Palacio de la Moncloa a Puigdemont de casero no era la mejor idea", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida con el hashtag 'Elecciones ya'.

Algo que están haciendo cada vez más miembros del partido y que ya han convertido en un mensaje común. Pero algunos, como su secretario general, van un paso más allá en el mensaje al presidente del Gobierno.

"Pedro, no te lo pienses más, hazlo. Convoca mañana las elecciones generales, aprieta el botón", ha dicho Miguel Tellado.

Mientras tanto el PSOE se pronuncia en redes bajo el hashtag 'Yo voté sí', haciendo referencia a los decretos de la vivienda que finalmente fueron denegados.

Una batalla de hashtags en la que todo el PP exige que se convoquen las elecciones, aunque su portavoz ve muy complicado que se den, aprovechando también para arremeter contra Pedro Sánchez.

"Yo no me lo creo, porque además Pedro Sánchez es muy cobarde. Pedro Sánchez tiene miedo", ha señalado Ester Muñoz.

Una campaña coordinada en redes con la que los populares "pretenden" aumentar la presión sobre el gobierno y convertir esas posibles elecciones en una realidad.

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