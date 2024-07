El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha suspendido este viernes la comparecencia de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ha citado para el próximo 19 de julio. Se trata de un error en el procedimiento, ya que Gómez tendría que tener conocimiento de todas las querellas que se han puesto contra ella.

Gómez ha entrado en el juzgado a las 10:18 horas de este viernes, y ha alegado al comienzo de su declaración que desconocía el contenido de la querella de la asociación ultracatólica 'Hazte Oír', por la que este viernes comparecía, así como de qué se le acusa. En ese momento, se ha hecho un receso para que leyera los términos de la acusación, tras lo que el juez ha suspendido la comparecencia, ya que la declaración de la esposa del líder del Ejecutivo supondría una vulneración de derechos, por lo que se le va a dar de plazo hasta el 19 de julio para que pueda leer la querella y preparar su defensa.

Además, el juez Peinado ha comunicado de forma oral a las partes que la declaración se va a poder grabar en vídeo, por lo que no atiende a la petición de la defensa de Gómez por el daño que pudiera causarle la difusión de esa imagen.

Pese a que la declaración de Begoña Gómez ha sido aplazada, sí se mantiene la del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a las 13:00 horas, quien está citado como testigo, por lo que no podrá acudir acompañado de un abogado y tendrá la obligación de decir la verdad. De no ser así, podría ser imputado por un delito de falso testimonio.

Tras el aplazamiento, Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, ha declarado ante los medios de comunicación presentes en los juzgado que "esta causa no se está investigando en relación" con su representada, algo que, ha dicho, "está claro". "Es absolutamente contradictorio que en un auto dictado hace tres días se diga que los hechos que son objeto de investigación se limitan a la denuncia de 'Manos Limpias' y, sorpresivamente, y en contra de principios básicos de procedimiento penal, el día de la declaración se nos hable de la admisión de una querella que no se nos ha notificado, y que se nos ha dado traslado en este momento", ha denunciado el abogado.

Despliegue policial sin precedentes

La citación de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla ha supuesto un despliegue policial sin precedentes, con máximos niveles de seguridad. El paso por la acera que da acceso a la entrada de los juzgados ha sido cortado, y a la zona ha acudido una veintena de furgones de la Policía Nacional. Además, se ha dejado una zona restringida para los más de 120 periodistas que han acudido a cubrir la comparecencia.

Reacciones políticas al aplazamiento

El aplazamiento de la declaración de Gómez ha provocado una campaña en redes sociales del Partido Popular, tanto en su cuenta de la red social X, como en la de Nuevas Generaciones, con publicaciones con el mensaje 'FreeBego'. Mientras, Moncloa intenta trasladar un mensaje de tranquilidad y normalidad.

Por su parte, Pedro Sánchez ha suspendido todos los actos de su agenda oficial que tenía previstos para este viernes, y está muy al tanto de todas las novedades que se están produciendo. En este sentido, fuentes gubernamentales han reconocido a laSexta que "no es un día cualquiera", sino que se trata de uno "excepcional", ya que quien iba a declarar era la mujer del presidente del Gobierno,

Además, en Moncloa mantienen su tesis de que lo único que hay es una "montaña de bulos" con la que se intenta tumbar al presidente del Gobierno, y una instrucción judicial "cargada de tintes políticos". Asimismo, critican "otro error en el procedimiento" que "causa indefensión" a la investigada.

"Resulta absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos, porque lo que conocemos a día de hoy es que hay una denuncia falsa ejecutada por las dos organizaciones más ultras y oscuras que hoy existen", ha expresado al respecto la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha subrayado que este viernes "iba a declarar una mujer que no sabe de qué se le acusa".

De esta forma, la ministra ha asegurado que hay "máxima tranquilidad" en el Gobierno, porque saben "que no hay nada". "Así lo demostró un informe sólido de la Guardia Civil que desmontaba los argumentos falsos de la denuncia de 'Hazte Oír' y 'Manos Limpias'", ha señalado Alegría.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha reaccionado al aplazamiento declarando ante los medios que "no se puede convertir una declaración de la mujer del presidente en un auténtico circo mediático". "Hemos visto no menos de 20 furgones policiales, los mismos números que en un partido de alto riesgo en el Bernabéu. Esos policías no están donde deberían estar, que es protegiendo la seguridad de los españoles", ha expresado Buxadé, a lo que ha añadido: "No podemos permitir que la autocracia de Sánchez se imponga también en el ámbito judicial con el sometimiento de periodistas y abogados a los caprichos de Begoña Gómez".

Vito Quiles se ha colado en los juzgados

El jefe de prensa del eurodiputado Alvise Pérez, Vito Quiles, se ha colado en los juzgados de Plaza de Castilla, según informa 'El Independiente', que indica que Quiles lo habría hecho a través de los blindados del juzgado y que, una vez dentro, el jefe de prensa de Alvise ha dicho que iba como ayudante de una de las acusaciones. "En esos blindados juzgados, alguien ha colado a Vito Quiles para buscar el espectáculo y el circo mediático", ha expresado Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo tras conocer la noticia.

Gómez, investigada por prefunto tráfico de influencias

La mujer de Pedro Sánchez iba a declarar este viernes como investigada por presunto tráfico de influencias en relación a varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado investiga a Gómez en una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato 'Manos Limpias' por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.

Posteriormente, a su denuncia se unió la querella de 'Hazte Oír', también por tráfico de influencias, que pedía investigar si la mujer de Pedro Sánchez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades", o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas". Otras acusaciones personadas en la causa, como Vox, también denunciaron otros hechos, como la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía.