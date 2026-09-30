Ángel Víctor Torres defiende al delegado del Gobierno en Ceuta saliente: "Lo hizo lo mejor que pudo"

¿Qué ha dicho? El mando único para Ceuta cree que, Miguel Pérez Triano, "desde el punto de vista humano, se le entiende, se le comprende; creo que ha sido una situación difícil de soportar por cualquier persona".

Miguel Pérez Triano dimitió como delegado del Gobierno en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a sus costas, en medio de contradicciones sobre si había sido advertido previamente. Aunque inicialmente negó haber recibido alertas, luego afirmó haber advertido al Gobierno central del aumento de la presión migratoria. A pesar de las críticas y las peticiones de dimisión, Triano se mantuvo en su cargo hasta su renuncia, alegando haber trabajado en un entorno hostil. El ministro Ángel Víctor Torres defendió su gestión, agradeciendo su esfuerzo en tiempos difíciles y reconociendo la complejidad de la situación. Triano denunció una campaña de desprestigio en su contra y aseguró haber actuado siempre pensando en Ceuta.

Hace 48 horas, tras demasiadas contradicciones y pocas explicaciones, dimitía el delegado del Gobierno en Ceuta. Miguel Pérez Triano dejaba su cargo casi dos meses después de la llegada masiva de migrantes a las costas ceutíes. Ahora, el ministro y mando único para la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, lo ha defendido. Cree que "lo hizo lo mejor que pudo".

Hace casi dos meses, entre informaciones negadas de que había avisos de lo que iba a ocurrir entre el 30 y el 31 de julio, muchos pidieron su dimisión. Sino, que el Gobierno lo cesará. Pero Triano se aferró a su cargo asegurando que a él nadie le había informado previamente de la entrada de migrantes al nivel después visto.

En plena crisis migratoria, para salir, alegó: "Han sido días de trabajo en un entorno hostil". Una línea que ha seguido este miércoles el ministro y mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres. Pues no ha dudado en agradecer el trabajo prestado por Triano en tiempos difíciles. "Mi reconocimiento y mi deseo de éxitos al delegado del Gobierno saliente".

"Ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido y desde el punto de vista humano se le entiende, se le comprende; creo que ha sido una situación difícil de soportar por cualquier persona", ha asegurado Torres.

Las contradicciones de Triano

Pérez Triano ha cambiado su versión de lo ocurrido en Ceuta de la posibilidad de tener información previa. Hace semanas aseguró que no se había alertado sobre la posibilidad de un asalto, insistiendo en que las comunicaciones con otros organismos como el CNI no fueron más que "un intercambio de comunicación informativo".

Sin embargo, el día de su dimisión afirmó que él mismo había advertido "semanas antes" al Gobierno central sobre el aumento de la presión migratoria.

Al mismo tiempo, aseguró que se mantendría en el cargo. "Dimitir sería una absoluta irresponsabilidad y cobardía. Y sería lo más sencillo. Yo llegué a la política con la maleta hecha, y cuando me vaya lo haré con la maleta hecha también", dijo el 24 de agosto.

Al hacer pública su dimisión, Pérez Triano denunció una campaña "injusta, insultos y desprestigio". "Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias", dijo para después explicar que llevaba días pensando en comunicar su salida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "No se puede poner en duda que todo el trabajo que he hecho ha sido pensando en Ceuta", sentenció.

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