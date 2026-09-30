Irán no, pero Corea del Norte sí: Trump trata de justificar en su amistad con Kim Jong-un que tenga armas nucleares

Los detalles El presidente estadounidense se jactó, para colmo, de que mientras él esté en el poder, el líder norcoreano no las va a usar: "Tiene capacidad nuclear Kim Jong-un. ¿Saben por qué? Es mi amigo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que es "prácticamente la única persona del mundo" que le cae bien al líder norcoreano, Kim Jong-un. Trump criticó a sus predecesores por permitir que Corea del Norte desarrollara un arsenal nuclear, asegurando que él podría haberlo evitado. A pesar de las críticas, Trump se jactó de su amistad con Kim, sugiriendo que mientras él esté en el poder, Corea del Norte no usará sus armas nucleares. Sin embargo, mantiene una postura opuesta hacia Irán, con quien no tiene una relación amistosa. Trump expresó su disposición a reunirse nuevamente con Kim, aunque Corea del Norte no ha mostrado interés en retomar el diálogo.

Solo en la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede tener sentido que Corea del Norte —país enemigo declarado de Occidente—, puede tener armas nucleares.

El republicano aseguró este martes que él es "prácticamente la única persona del mundo" que le cae bien al líder norcoreano, Kim Jong-un, al que, dijo, sus antecesores en la Casa Blanca permitieron hacerse con un arsenal nuclear.

"Resulta que Kim Jong-un es amigo mío. A él le agrada Trump. No le agrada mucha otra gente. Soy prácticamente la única persona en todo el mundo que le agrada, y él me agrada a mí. Me llueven las críticas cuando digo eso. La gente dice que él es terrible", afirmó Trump a los medios en el exterior de la Casa Blanca.

"Kim Jong-un tiene capacidades nucleares, un gran arsenal nuclear, bastante grande, no como el nuestro, pero tiene capacidad nuclear. ¿Sabe por qué? Porque hubo presidentes que no hicieron lo que yo hice. Eso se podría haber evitado, pero hubo presidentes que no eran Trump, y no lo detuvieron", añadió el magnate neoyorquino, que ya en anteriores ocasiones acusó a predecesores como Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama de haber sido blandos con Pionyang.

Entre risas, agregó: "Tiene capacidad nuclear Kim Jong-un. ¿Saben por qué? Es mi amigo". De esta forma, para colmo, se jactó de que mientras él esté en el poder, el líder norcoreano no las va a usar. Todo ello porque son amigos. Un enfoque que dista mucho de su rotunda negativa a que Irán desarrolle su programa nuclear. Los ayatolás no cuentan con su amistad.

El mandatario respondió así al ser preguntado sobre por qué inició una guerra cada vez más impopular contra Irán por considerar que la república islámica no puede poseer armas nucleares, cuando a su vez trata de manera cordial a Kim, cuyo régimen posee armamento atómico.

Trump dijo recientemente que está abierto a volver a reunirse con el mariscal norcoreano después de que el diálogo sobre desnuclearización que mantuvo con él se estancara tras el fiasco de la cumbre de Hanói de 2019. Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar las conversaciones.

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