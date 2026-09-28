El delegado del Gobierno en Ceuta dimite entre contradicciones por la crisis: del simple "intercambio informativo" a los avisos "semanas antes"

¿Qué podemos esperar? El Gobierno hará efectivo su cese este martes mediante un real decreto que debe ser aprobado en el Consejo de Ministros.

Miguel Pérez Triano dimitió como delegado del Gobierno en Ceuta tras semanas de críticas por su gestión de la crisis migratoria del 30 y 31 de julio. Inicialmente, negó haber alertado sobre el riesgo de un asalto, pero luego afirmó que advirtió al Gobierno central sobre el aumento de presión migratoria y pidió más efectivos. Pérez Triano argumentó que la Delegación no tiene competencias para cerrar fronteras o intervenir militarmente. Denunció una campaña injusta en su contra y señaló que su dimisión fue consultada con su familia. Aseguró que su trabajo siempre fue pensando en Ceuta.

Miguel Pérez Triano ha dimitido este lunes como delegado del Gobierno de Ceuta. Lo ha hecho tras semanas de críticas y entre contradicciones sobre los avisos que se dieron o no sobre el aumento de la presión migratoria en la ciudad autónoma antes de la llegada masiva del 30 y el 31 de julio.

En primer lugar, Pérez Triano ha cambiado su versión de los hechos. Hace semanas aseguró que no se había alertado sobre la posibilidad de un asalto, insistiendo en que las comunicaciones con otros organismos como el CNI no fueron más que "un intercambio de comunicación informativo".

Sin embargo, este lunes ha afirmado que él mismo advirtió "semanas antes" al Gobierno central sobre el aumento de la presión migratoria y de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para cruzar la frontera y que pidió aumentar los efectivos.

En este sentido, ha señalado que desde unos días previos a la grave crisis migratoria, se hicieron informes y comunicaciones diarias y "eso es lo que nos corresponde —ha afirmado—, pero nuestras competencias son las que son". Ha argumentado que la Delegación del Gobierno "no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera u ordenar intervenir al Ejército".

Ha aludido a la sentencia del Tribunal Supremo que impide los rechazos de migrantes en el mar para decir que informó "que podía crear un efecto-llamada" e incluso solicitaron un cambio de la ley de extranjería, pero veían "que la situación podía agravarse pero nada preveía atisbar lo que ocurriría" los días 30 y 31 de julio.

De esta manera, ha afirmado que desde el mismo día 30 de julio ha trabajado "ante un reto titánico en un ambiente muy hostil, ya que Ceuta merece ser una cuestión de Estado y no un escenario para cálculos electorales".

Dijo que no dimitiría

Asimismo, ha renunciado apenas un mes después de decir que se mantendría en el cargo. "Dimitir sería una absoluta irresponsabilidad y cobardía. Y sería lo más sencillo. Yo llegué a la política con la maleta hecha, y cuando me vaya lo haré con la maleta hecha también", dijo el 24 de agosto.

Al hacer pública su dimisión, Pérez Triano ha denunciado una campaña "injusta". Ha destacado que da el paso tras consultarlo con su familia y después de sufrir una presión "injusta, insultos y una campaña de desprestigio", a pesar de destacar que muchas de las cuestiones se planteaban de forma errónea debido a las "competencias" que no eran propias de la Delegación del Gobierno.

"Se me ha criticado por gran parte de asuntos en los que no tengo competencias", ha dicho antes de afirmar que desde hace unos días comunicó su deseo de no continuar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "No se puede poner en duda que todo el trabajo que he hecho ha sido pensando en Ceuta", ha dicho.

El Gobierno está ultimando el cese de Pérez Triano y lo oficializará este martes tras la firma de un real decreto en el Consejo de Ministros.

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