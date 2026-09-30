Ernest Urtasun, sobre el decreto que incluye el alquiler indefinido: "No es de Sumar, sino una petición del Sindicato de Inquilinas"

Ernest Urtasun analiza en Más Vale Tarde los dos decretos de vivienda que se votarán el viernes, habla de la dura negociación en el seno del Gobierno y pide al PP que argumente qué medidas no le gustan.

Ernest Urtasun analiza en Más Vale Tarde los dos decretos de vivienda que se votan el próximo viernes en el Congreso de los Diputados y afirma sentirse "optimista" de cara a que salgan adelante.

También pide al conjunto de fuerzas parlamentarias a tener un debate sobre las medidas: "En este momento que nos estamos jugando algo tan importante como el derecho a la vivienda, tenemos que evitar entrar en la dinámica habitual y centrarnos en el contenido de lo que vamos a votar".

Respecto al decreto que incluye los alquileres indefinidos, asegura que "no es un decreto de Sumar, sino una petición del Sindicato de Inquilinas que nosotros peleamos para que saliera del Consejo de Ministros y ahora se va a votar". En este sentido, sostiene que ellos preferían que los decretos fueran juntos y señala que "ambos son importantes y ambos tienen que salir adelante".

Respecto a la negociación, asegura que ha llevado "muchas horas durante muchos días", si bien llevaban trabajando en los textos "desde antes del verano". De hecho, apunta que desde Sumar ya querían que el grueso de las medidas del primer decreto se hubiera votado en julio, lo que habría impedido el desahucio de Maricarmen.

Lo importante ahora, indica, es que "esos jóvenes que se han movilizado, que han salido a la calle, vean que su Gobierno ha estado a la altura". En este sentido, destaca la implicación de todo el Ejecutivo en la negociación, desde la ministra de Vivienda hasta Pedro Sánchez. También afirma que el debate ha sido "muy intenso" en el seno del Gobierno y que, desde Sumar, han "peleado mucho para llevar estas medidas y eso nos ha llevado también a empujar al PSOE a lugares donde no querían".

Ánimo y apoyo a la acampada de Sol

Sobre las críticas de Irene Montero a los decretos, Urtasun recalca que "el Sindicato de Inquilinas nos ha pedido que votemos a favor de estos decretos"

Respecto a la acampada de Sol, les transmite ánimo y apoyo y recuerda que él estuvo allí durante el 15M. Entonces, afirma, "no hubiera aceptado que ningún Gobierno, ningún político, me hubiera dicho lo que teníamos que hacer".

El ministro de Cultura también valora las palabras de Gabriel Rufián en las que aseguraba que la vivienda sería lo que se llevaría por delante al Gobierno. Defiende las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo, como la reforma laboral o el escudo social ante la guerra de Irán.

También reconoce que la vivienda "es nuestra gran sangría social" y que el problema es que "la vivienda, que está reconocida como un derecho fundamental en nuestra Constitución, pasa a ser demasiadas veces un activo financiero en manos de fondos especulativos". Algo que "hay que terminar" y que esperan empezar a hacer con los decretos.

Aunque el decreto sostiene la prohibición de compra a fondos especulativos hasta 2028, Urtasun cree que debería ser permanente. También destaca que la aprobación de los decretos permitirá evitar que 75.000 personas sean desahuciadas hasta 2030, mientras que se prorrogarán hasta un millón de contratos.

Con todo ello, manda un mensaje al Partido Popular: "Que me expliquen qué medida de las que votamos concretamente no le gusta y lo argumente, porque medida a medida son incapaces de hacerlo".

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