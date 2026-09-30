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Izquierda y cunetas

"Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta": la advertencia de un concejal del PP en A Coruña en pleno debate sobre memoria histórica

Los detalles Ni sus compañeros de partido han podido ocultar sus caras, que, primero han sido de sorpresa, para tornar después en reprobación. Además, tanto BNG como Sada Maioría han pedido una disculpa pública.

"Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta": la advertencia de un concejal del PP en A Coruña en pleno debate sobre memoria histórica

"A ver si van a caer los dos en una cuneta". Estas han sido las palabras que se han tenido que soportar durante la celebración de un pleno sobre memoria histórica en un municipio de A Coruña. Unas declaraciones reprochables, pero más cuando han sido lanzadas por un concejal. Lo ha dicho Aurelio Lonja, conselleiro del PP en Sada.

En el vídeo que acompaña esta información se puede escuchar perfectamente su intervención en el pleno, que llega después de un debate entre compañeros de otras formaciones. Un diálogo que al popular no le ha debido de gustar y que ha criticado nada más tener el turno de palabra.

Ha sido entonces cuando este concejal del PP ha dicho: "Me ha encantado el combate a ver quién cae más a la izquierda" para, acto seguido, lanzar unas palabras que han sonado a advertencia. Porque este popular no ha dudado en decir: "Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta".

Ni sus compañeros de partido han podido ocultar sus caras, que, primero han sido de sorpresa, para tornar después en reprobación. Entre ellos, se nota nerviosismo y empiezan a comentar lo que acaba de suceder.

Y no son los únicos disgustados. Tanto BNG como Sada Maioría reclaman ahora una disculpa pública.

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