Izquierda y cunetas
"Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta": la advertencia de un concejal del PP en A Coruña en pleno debate sobre memoria histórica
Los detalles Ni sus compañeros de partido han podido ocultar sus caras, que, primero han sido de sorpresa, para tornar después en reprobación. Además, tanto BNG como Sada Maioría han pedido una disculpa pública.
Resumen IA supervisado
Durante un pleno sobre memoria histórica en Sada, A Coruña, Aurelio Lonja, concejal del PP, provocó controversia con comentarios inapropiados. Lonja criticó el debate entre colegas de otras formaciones y expresó: "Me ha encantado el combate a ver quién cae más a la izquierda", seguido de una advertencia: "Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta". Su declaración sorprendió incluso a sus compañeros de partido, cuyas reacciones fueron de sorpresa y reprobación. Tanto BNG como Sada Maioría exigen ahora una disculpa pública por sus palabras.
* Resumen supervisado por periodistas.
"A ver si van a caer los dos en una cuneta". Estas han sido las palabras que se han tenido que soportar durante la celebración de un pleno sobre memoria histórica en un municipio de A Coruña. Unas declaraciones reprochables, pero más cuando han sido lanzadas por un concejal. Lo ha dicho Aurelio Lonja, conselleiro del PP en Sada.
En el vídeo que acompaña esta información se puede escuchar perfectamente su intervención en el pleno, que llega después de un debate entre compañeros de otras formaciones. Un diálogo que al popular no le ha debido de gustar y que ha criticado nada más tener el turno de palabra.
Ha sido entonces cuando este concejal del PP ha dicho: "Me ha encantado el combate a ver quién cae más a la izquierda" para, acto seguido, lanzar unas palabras que han sonado a advertencia. Porque este popular no ha dudado en decir: "Tengan cuidado, a ver si van a caer los dos en una cuneta".
Ni sus compañeros de partido han podido ocultar sus caras, que, primero han sido de sorpresa, para tornar después en reprobación. Entre ellos, se nota nerviosismo y empiezan a comentar lo que acaba de suceder.
Y no son los únicos disgustados. Tanto BNG como Sada Maioría reclaman ahora una disculpa pública.
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