Broncano, sobre la selección del público por parte de Vox: "Para mí es la clave de cómo salió la entrevista"

Los detalles Broncano asegura que 'La Revuelta' accedió a la exigencia del partido ultra para evitar que Abascal pudiese acusarles de censurar su mensaje: "Yo pensaba que con nuestro público les podía llevar a excusarse en que no les hemos dejado hablar".

"Para mí es la clave de cómo salió la entrevista". Así ha hablado David Broncano sobre la selección del público de cara a la entrevista a Santiago Abascal que tuvo lugar este lunes en 'La Revuelta'. El presentador ha hablado sobre el polémico programa de este lunes y ha asegurado que el público, que no era el habitual, sino una selección hecha por Vox, desvirtuó la esencia del formato.

Broncano asegura que el programa accedió a la exigencia del partido ultra para evitar que Abascal pudiese acusarles de censurar su mensaje: "Yo pensaba que con nuestro público les podía llevar a excusarse en que no les hemos dejado hablar y que les han silbado y abucheado, yo quería quitarles eso, que a veces lo hacen desde Vox".

Cabe recordar que el programa accedió a que el público no fuese el habitual de 'La Revuelta', sino que se seleccionó a través de una agencia. Al llegar Abascal al teatro, corearon: "¡Presidente, presidente". Además, llegaron a abuchear al propio Broncano.

El presentador reconoce este lunes que vivió una entrevista "muy desigual": "Era muy injusto para el público también, porque está aplaudiendo cada cosa que él decía". Además, ha relatado en varias ocasiones que se sintió incómodo durante toda la grabación: "Para mí era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él era ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibía con silencio y con un murmullo como si hubiese dicho una barbaridad".

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