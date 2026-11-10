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Polémica entrevista

Broncano, sobre la selección del público por parte de Vox: "Para mí es la clave de cómo salió la entrevista"

Los detalles Broncano asegura que 'La Revuelta' accedió a la exigencia del partido ultra para evitar que Abascal pudiese acusarles de censurar su mensaje: "Yo pensaba que con nuestro público les podía llevar a excusarse en que no les hemos dejado hablar".

DECLAS BRONCANO

"Para mí es la clave de cómo salió la entrevista". Así ha hablado David Broncano sobre la selección del público de cara a la entrevista a Santiago Abascal que tuvo lugar este lunes en 'La Revuelta'. El presentador ha hablado sobre el polémico programa de este lunes y ha asegurado que el público, que no era el habitual, sino una selección hecha por Vox, desvirtuó la esencia del formato.

Broncano asegura que el programa accedió a la exigencia del partido ultra para evitar que Abascal pudiese acusarles de censurar su mensaje: "Yo pensaba que con nuestro público les podía llevar a excusarse en que no les hemos dejado hablar y que les han silbado y abucheado, yo quería quitarles eso, que a veces lo hacen desde Vox".

Cabe recordar que el programa accedió a que el público no fuese el habitual de 'La Revuelta', sino que se seleccionó a través de una agencia. Al llegar Abascal al teatro, corearon: "¡Presidente, presidente". Además, llegaron a abuchear al propio Broncano.

El presentador reconoce este lunes que vivió una entrevista "muy desigual": "Era muy injusto para el público también, porque está aplaudiendo cada cosa que él decía". Además, ha relatado en varias ocasiones que se sintió incómodo durante toda la grabación: "Para mí era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él era ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibía con silencio y con un murmullo como si hubiese dicho una barbaridad".

*Noticia en ampliación.

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