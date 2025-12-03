Una alcaldesa granadina denuncia la difusión de imágenes generadas por IA para denigrarla

Los detalles Martínez supo del montaje mientras participaba en actos del 25-N. Al ver las imágenes falsas sufrió una crisis nerviosa y pensó en el impacto que tendrían en su familia: "Pensé en mis hijos, en mis padres. Hay que pensar antes de hacer daño".

La alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, ha denunciado ante la Guardia Civil la aparición y difusión en redes sociales de varias imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que se suplanta su identidad y se la coloca en escenas humillantes y de contenido sexual. Las calificó de "vomitivas" y "de muy mal gusto", y la repercusión en el municipio la obligó a actuar con rapidez.

Las fotografías comenzaron a circular el pasado miércoles a través del perfil de Facebook de una antigua vecina del pueblo, lo que provocó una conmoción inmediata entre los habitantes. Aunque el montaje era evidente por los fallos de diseño, su carácter vejatorio y la velocidad con la que se extendió llevaron a la alcaldesa a acudir esa misma noche al cuartel de la Guardia Civil para interponer la denuncia.

Martínez relató en Radio Cúllar que supo lo ocurrido por una compañera que le enseñó una captura de pantalla mientras ella participaba en las actividades del 25-N. Ese detalle, asegura, hizo que el golpe emocional fuera aún mayor, al tratarse de un episodio que identifica como violencia digital con un marcado componente de género. Al ver por primera vez las imágenes, sufrió una crisis nerviosa y su primera preocupación fue el impacto que podían tener en su familia: "Pensé en mis hijos, en mis padres. Hay que pensar antes de hacer daño".

Este caso no es aislado. Se enmarca en un fenómeno cada vez más extendido: la creación y difusión de imágenes manipuladas con inteligencia artificial para humillar, acosar o dañar la reputación de mujeres, menores y personas expuestas públicamente. Una práctica que, según advierten especialistas y organismos oficiales, constituye una forma de violencia digital que exige respuestas urgentes tanto a nivel social como judicial.

Tras la denuncia inicial, el caso pasó de inmediato a la comandancia de Granada, donde se valoró su gravedad y se decidió trasladarlo al Equipo @, especializado en delitos informáticos. Los agentes se desplazaron al Ayuntamiento para recabar información y transmitirle calma, confirmándole que investigarán hasta el origen técnico y personal de las imágenes. Señalan indicios de posibles delitos contra el honor, la integridad moral y la intimidad.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido tanto a la alcaldesa como a los investigadores es que las imágenes continúan publicadas en el mismo perfil donde aparecieron por primera vez. Martínez no descarta que la cuenta haya sido utilizada sin permiso, y la Guardia Civil analiza también esa posibilidad.

A pesar del impacto emocional, la alcaldesa afirma que no busca un castigo ejemplar, sino evitar que ataques similares vuelvan a repetirse: "No deseo cárcel para nadie. Solo quiero saber quién ha creado estas imágenes y que esto no vuelva a ocurrir". Agradece además las numerosas muestras de apoyo recibidas, tanto de vecinos como de representantes políticos de dentro y fuera del municipio.

Martínez lanza un mensaje final: "Basta ya. La tecnología es útil, pero un mal uso puede destrozar vidas. Que nadie tenga que pasar por algo así".

