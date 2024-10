Alvise Pérez ayudó en el Hipódromo de la Zarzuela a la promoción de villas en Dominicana de la empresa de Álvaro Romillo, conocido como Luis Cryptospain, el empresario que financió con 100.000 euros el partido Se Acabó La Fiesta. Tal y como ha podido confirmar 'El Independiente', el acto al que acudió el agitador ultraderechista de Madeira Invest Club se llevó a cabo para captar nuevos clientes a través del proyecto 'Mictres', el cual consistía en la creación de un nuevo banco, siete villas de lujo, un centro comercial y un hotel en República Dominicana.

En las conversaciones que ha aportado a la Fiscalía el fundador de CryptoSpain tras la denuncia presentada el 19 de septiembre y a las que ha tenido acceso laSexta, Romillo envió una imagen con el cartel promocional del evento que se iba a celebrar en el Hipódromo de la Zarzuela el 6 de abril de 2024 entre las 12 horas y 18 horas.

El agitador le contestó al cartel promocional preguntando sobre el público al que va dirigido el evento: "¿Si no puede ir gente que no sea del club, anunciarlo, sirve de poco, no? ¿O quieres que anuncie el enlace donde será el streaming?".

Por su parte, Romillo explicó a Alvise Pérez que el evento era solo para suscriptores. "Es solo para miembros :( así que no vale para mucho moverlo, lo que sí estará bien es que cuando hagamos el vídeo hablemos de los servicios del sentinel que esos i están abiertos a todos. Venga te veo en nada", respondía el empresario.

Tras esta conversación, Alvise Pérez acudió al evento. Es más, él mismo publicó varios vídeos en sus redes sociales donde se veía el interior del Hipódromo de la Zarzuela repleto de personas que habían acudido al evento de Romillo. Los miembros presentes el pasado 6 de abril recibieron información sobre las obras de Dominicana y las diferentes construcciones que se pretendían llevar a cabo, por lo que el agitador participó directamente en el 'Mictres'.

¿Qué era el 'Mictres'?

¿En qué consistían esas obras en República Dominicana? En primer lugar, este no era el primer proyecto de esta índole que Luis Cryptospain ponía en marcha. Previo al lanzamiento de 'Mictres' se realizaron otras dos oportunidades bajo el nombre 'Micuno' y 'Micdos'. En el dosier de la obra, al que ha accedido 'El Independiente', la idea original de Romillo era la creación de un banco bajo el nombre MYCO que prometía "menos requisitos regulatorios" y "costes de licencias bajo".

No solo eso, sino que también presentaba a los miembros tres proyectos inmobiliarios: siete villas en Cap Cana por 4,9 millones de dólares, un centro comercial en San Juan por 46 millones y una inversión en un hotel llamado Cortecito de 26 millones. Además, el objetivo de 'Mictres' era recaudar cerca de 100 millones de euros.

En cuanto a las otras dos oportunidades que ofreció Álvaro Romillo, el 'Micuno' era una inversión en una serie de restaurantes con el fin de rescatarlos y remodelarlos y el 'Micdos' fue la creación de Sentinel, cuya sede estaba en la calle Maldonado de Madrid. De hecho, 'El Independiente' asegura que es en dicha sede donde Alvise Pérez recogió los 100.000 euros en negro para financiar a su partido de cara a las elecciones europeas.