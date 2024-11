Aldama se reafirma sin aportar pruebas y reta a Sánchez: "Me llama delincuente y tiene a su mujer imputada"

Víctor de Aldama sigue teniendo ganas de hablar. El presunto comisionista de la trama Koldo, en libertad desde que la semana pasada 'disparó' contra varios miembros del Gobierno y del PSOE en su declaración ante el juez, ha ofrecido una entrevista este miércoles en la que ha insistido en la veracidad de sus acusaciones, aunque sin aportar prueba alguna, y a la vez ha retado directamente a Pedro Sánchez, insistiendo en que fue el presidente quien quiso que acudiera al ya famoso mitin de La Latina.

Lo ha hecho en la cadena 'COPE', donde el empresario además se ha presentado como una víctima, insinuando que si le llega a ocurrir "cualquier cosa" detrás estaría Moncloa, días después de detallar ante el juez Ismael Serrano las mordidasque habrían recibido el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, además de acusar al número tres del PSOE, Santos Cerdán, de haber recibido 15.000 euros y de señalar también al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entre otros.

Unas acusaciones que los socialistas niegan categóricamente y en las que Aldama se ha reafirmado ahora en la citada emisora. "Queda más que contrastado que lo que dije en la declaración es totalmente cierto", ha mantenido, aludiendo a la medalla que recibióde la Guardia Civil y a la fotografía publicada en las últimas horas por 'El Mundo' en la que aparece de cacería con el coronel que le condecoró y altos cargos de la CIA y el FBI.

A la pregunta de si puede sustentar todo lo que dice, Aldama, que no ha presentado pruebas, ha asegurado que estas "se están aportando". "Visto lo visto en este país ya hay que demostrar la fotografía con el cuchillo clavándoselo en el pecho, porque no sé qué más tengo que demostrar", se ha quejado, recriminando que en el Gobierno le hayan comparado con Mortadelo y Filemón o el pequeño Nicolás. "Ya les gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor", ha arremetido.

"No sé qué más tengo que demostrar, se están aportando pruebas a la Fiscalía. Hay pruebas creo que más que suficientes", ha insistido el empresario."Por menos de esto recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura", ha dejado caer, aunque lo cierto es que esa moción se produjo después de una sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba al PP como responsable a título lucrativo en el 'caso Gürtel'.

Acto seguido, no obstante, Aldama ha cargado frontalmente contra Pedro Sánchez, que en los últimos días calificaba su declaración como "inventada". "A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada y a su hermano imputado", ha espetado, antes de remachar: "Y no dimite, que venga dios y lo vea".

Aldama contradice a Sánchez

El empresario también se ha referido a la foto con Sánchez en un acto electoral en Madrid que, según aseguró ante el juez, "no fue fortuita" y ha insistido en esta versión del encuentro, que el presidente niega: "Me obligan a ir al acto cuando yo no quería ir al acto para nada, yo no soy militante ni soy del PSOE", ha incidido, antes de insistir: "A mí se me dijo que fuera a ese acto porque el presidente quería decirme algo".

"Accedí, me senté donde me dijeron que me sentara. Cuando todo el mundo aplaudía yo no aplaudía, me daba absolutamente igual el acto. Cuando terminó el acto me metieron donde están los camerinos, en zona restringida. El señor Sánchez me saludó muy amablemente, me dijo: 'Estoy informado de todo, muchas gracias por lo que estás haciendo'", ha relatado.

Entre todas estas afirmaciones, Aldama también ha querido deslizar durante la entrevista que teme por su seguridad "más adelante": así, ha asegurado no tener "ningún tipo de protección" y sentirse "indefenso". "Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al Gobierno del presidente", ha insinuado. "Entiendo que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo, más adelante, no ahora", ha remachado.

El PSOE insta a Aldama a presentar ya las supuestas pruebas

Ante estas declaraciones de Aldama, desde el PSOE le instan a presentar "de inmediato" esas "pruebas que asegura poseer sobre las gravísimas acusaciones" que realizó en su declaración. "Delincuentes confesos están marcando la agenda política de nuestro país sin aportar una sola prueba en el juzgado, gracias a Alberto Núñez Feijóo. Es intolerable", reprochan los socialistas, después de que el líder del PP diera por buenas las acusaciones del empresario y se abriese incluso a plantear una moción de censura.

"El daño reputacional para nuestra organización no puede ampliarse con la dilación en la presentación, o no, de estas pruebas. Víctor de Aldama debe probar de inmediato lo dicho, que además provocó su salida inmediata de la cárcel y poder dormir en su casa esa noche", incide el PSOE, que se hace eco de las declaraciones de este miércoles del presunto comisionista, reprochando que "se pasea ahora por medios de comunicación diciendo 'no sé qué más tengo que demostrar' y defendiendo al señor Mariano Rajoy".

"La utilización política por parte del Partido Popular, y la extrema derecha, de la declaración de Víctor de Aldama, sin exigirle una prueba, urge a aclarar cuanto antes las palabras del investigado y confeso", insiste el partido.