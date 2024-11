Torres rechaza la acusación "sin pruebas" de Aldama y le compara con "un nuevo pequeño Nicolás"

El contexto Durante su declaración ante el juez, Aldama acusó a Torres de haber pedido 50.000 euros a la trama cuando era presidente de Canarias, aunque el pago no se produjo. Para el ministro, es "una persona sin credibilidad".

Ángel Víctor Torres rechaza frontalmente las acusaciones de Víctor de Aldama. El actual ministro de Política Territorial asegura que están basadas en "mentiras, infundios, bulos" e "insidias", después de que el presunto comisionista del 'caso Koldo' afirmara el jueves que el entonces presidente canario pidió 50.000 euros de la trama, un pago que, según su relato, no se llegó a realizar.

A preguntas de la prensa este viernes sobre este asunto, Torres ha recalcado que Aldama que "estaba en la cárcel" hasta este mismo jueves -cuando compareció en la Audiencia Nacional y posteriormente fue puesto en libertad- y ha aseverado que "hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves con cuestiones que no tenían que ver con la razón por la que estaba en la cárcel".

"Están basadas sus acusaciones en mentiras, infundios, bulos, insidias", ha sentenciado el también titular de Memoria Democrática, que ha afirmado que "la mentira no puede salir gratis" y ha indicado que este mismo viernes presentarán acciones judiciales ante "estas acusaciones sin pruebas", que tacha de "gravísimas".

Unas acusaciones, ha incidido, que vienen de alguien que "entró en sede judicial con las manos en los bolsillos". "En todas sus afirmaciones no había ni una sola prueba, ni un solo documento que acreditara sus afirmaciones", ha subrayado Torres, que ha insistido en que "estamos ante una persona sin credibilidad, que es capaz de afirmar que colaboraba con la CIA, con el MI6".

En este sentido, Torres se ha hecho eco de las declaraciones de este mismo viernes del también ministro Félix Bolaños, que ha ironizado sobre la declaración de Aldama afirmando que solo le faltó decir que colaboraba con la TIA, la agencia de cómic de Mortadelo y Filemón. "Fue una comparecencia grotesca. Alguno de los medios ha hablado de un nuevo pequeño Nicolás", ha deslizado Torres. "Ejerceremos en defensa al honor y al buen nombre la acción judicial pertinente", ha reiterado.

Aldama acusa a Torres de pedir 50.000 euros

El PSOE ha negado tajantemente la veracidad de la declaración judicial de Aldama, que el propio Pedro Sánchez ha tachado de "inventada", después de que el empresario señalara al presidente y a varios miembros del Gobierno y del PSOE, entre ellos a Ángel Víctor Torres.

Según Aldama, Torres, que en ese momento presidía el Gobierno de Canarias, habría pedido una comisión de 50.000 euros para asegurar la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo autonómico. Según su versión, fue ahí donde se plantó: "Les dije: 'Yo no soy Banco de España y ya os estáis pasando'", afirmaba este jueves en la Audiencia Nacional.

Torres tacha a Feijóo de "portavoz de un delincuente"

Por otra parte, al ser preguntado por la moción de censura a la que se abría la víspera el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el contenido de la declaración de Aldama, Torres ha aseverado que el jefe de la oposición "acabó rebajándose a convertirse en el portavoz de un delincuente confeso".

La moción de censura, ha añadido, "es un mecanismo legítimo": "Que la presente si así lo considera, no lo va a hacer, porque no tiene números para poder sacarla adelante, porque no tiene proyecto para este país". De hacerlo, ha advertido, quizás "lo que va a encontrarse es una censura interna de su propia organización".

"Como está con una absoluta angustia y ansiedad, también le tenemos que decir que hay Gobierno para rato", ha ironizado asimismo el ministro. "Seguiremos trabajando por el bien de los ciudadanos aunque el señor Feijóo se escuda y se rodee de personas que van a mentir a sede judicial vertiendo falsedades contra otras personas", ha remachado.