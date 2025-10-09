La española Reyes Rigo denuncia amenazas de muerte en Israel donde sigue detenida

¿Por qué es importante? Se trata de la última integrante de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad español que permanece retenida en una cárcel israelí acusada de morder a una funcionaria.

Reyes Rigo, la última española integrante de la Global Sumud Flotilla detenida en Israel, ha denunciado graves amenazas, incluso de muerte. Lo ha hecho en su última comparecencia ante la justicia israelí donde está acusada de morder a una funcionaria. De momento, permanecerá en prisión al menos tres días más, aunque este viernes comparecerá de nuevo en una vista oral. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido que los contactos con las autoridades israelíes son difíciles y no sabe cuándo la española podrá volver a casa.

Además, ha informado de que los ocho ciudadanos españoles de la segunda flotilla que iba rumbo a la Franja de Gaza y que fueron retenidos por Israel seguirán el mismo proceso para su deportación que los 48 liberados la semana pasada. Así lo ha explicado este jueves en una entrevista en Radio Nacional que ha recogido Servimedia.

En esa misma intervención, Albares también ha desvelado que el cónsul de España en Tel Aviv pasará toda la jornada en el centro de detención en el que se encuentran los ocho activistas retenidos, al tiempo que ha detallado que siempre se comunica con el cónsul al final del día "porque las instrucciones que él tiene es irles a visitar todos los días hasta que recuperen la libertad", y como al entrar ha de dejar el teléfono móvil le llama al salir para recibir nuevas instrucciones, una vez que le traslada cómo se encuentran.

El cónsul también se acercará al centro de detención en el que se encuentra Rigo, la cual estuvo acompañada por el cónsul en la vista oral de este jueves. Asimismo, el titular de Exteriores ha subrayado que los servicios diplomáticos españoles se encuentran "en contacto con su familia para trasladarle todas las incidencias que pueda haber", al tiempo que ha destacado que se encuentran "trabajando para que, igual que los otros 48 españoles y españolas que estuvieron retenidos, sean liberados lo antes posible y puedan regresar a España en total libertad que es donde tenían que esta".

Por otro lado, y respecto a los otros ocho detenidos, Albares ha asegurado estar en contacto con su homólogo israelí, Gideon Saar, quien le habría dicho que "van a aplicar el mismo protocolo". De esta manera, quien firme un documento aceptando la deportación "pues probablemente saldrá antes" y quien no lo haga se retrasará más.

