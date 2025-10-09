El contenido de la misteriosa nota que recibió Trump sobre el acuerdo entre Israel y Hamás: "Muy cerca"

El secretario de Estado, Marco Rubio, interrumpió brevemente la comparecencia de prensa de Donald Trump para darle una nota donde le comunicaba que se iba a producir el acuerdo entre Israel y Hamás.

Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para empezar a cimentar la paz en la Franja de Gaza después de dos años de genocidio israelí. Un momento que ha tenido también a otro protagonista: Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos se enteró de que este acuerdo se iba a producir en mitad de una comparecencia de prensa, ante la mirada expectante de los medios de comunicación.

Fue su secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de interrumpir brevemente esta comparecencia para hacerle entrega de un papel. Luego se acercó a Trump y, susurrándole al odio, le trasladó un mensaje que, instantáneamente, comunicó el mandatario a la prensa.

Una imagen que ha sido muy comentada. Ahora, se ha dado a conocer el contenido exacto de la nota que recibió el presidente de Estados Unidos, y es que las cámaras que había allí presentes fueron capaces de captar lo que había en ella escrita.

"Muy cerca. Necesitamos que apruebes pronto una publicación de Truth en redes sociales para que puedas anunciar el acuerdo primero". Estas son las palabras que aparecían en dicha nota en la que informaban a Trump de que el acuerdo se iba a producir de forma inminente.

