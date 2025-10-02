Ahora

Interceptados y retenidos

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel y defiende a los miembros de la Flotilla: "Son ciudadanos pacíficos"

El contexto El Ejército israelí ha interceptado a los barcos de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales. A bordo iban 65 españoles, según el ministro de Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares/ EFE/ JJ GuillénEl ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel AlbaresEFE/ JJ Guillén

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, después de que el Ejército israelí haya comenzado a interceptar en aguas internacionales los barcos que componen Global Sumud Flotilla, a bordo de los cuales van 65 españoles.

En declaraciones en 'TVE' este jueves, el jefe de la diplomacia española ha indicado que un primer grupo de voluntarios ha llegado a tierra a primera hora, aunque por ahora desconocen cuántos españoles hay entre ellos. "Quedan barcos navegando que no han sido interceptados", ha recordado Albares, que ha indicado que el cónsul español en Tel Aviv, así como dos miembros de la Guardia Civil se han desplazado al puerto al que están siendo trasladados lo miembros de la expedición.

"Estamos hablando de ciudadanos españoles pacíficos, solidarios, cuyo objetivo era único y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del Derecho Internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales", ha defendido Albares, que ha incidido en que los activistas "tienen toda la protección diplomática y consular" de España.

"Tienen que estar donde siempre han tenido que estar: libres de movimientos", ha aseverado el ministro, que ha advertido de que no aceptará "ninguna acusación injusta ni infundada hacia ellos". "Están retenidos. Son ciudadanos pacíficos que no tenían ningún objetivo más allá del humanitario", ha insistido Albares, que ha dicho estar "centrado en la atención diplomática y consular a ellos" y "en que puedan regresar a España lo antes posible".

