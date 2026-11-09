Albares: "La comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca"

Los detalles A pesar de esa "gran diferencia ideológica", Albares sostiene que en la XXX Cumbre Iberoamericana han "dejado de lado las guerras culturales y nos hemos centrado en los intereses de nuestros ciudadanos".

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha defendido los resultados de la reciente Cumbre Iberoamericana en Madrid, destacando la adopción de la Declaración de Madrid como un "texto de consenso". A pesar de que la comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca, Albares subraya que se han superado las diferencias ideológicas para centrarse en intereses comunes. La declaración final incluye una alianza en inteligencia artificial, un mecanismo para desastres naturales, y un enfoque en la economía de los cuidados. Además, Albares criticó los ataques verbales del presidente argentino Javier Milei hacia el presidente español Pedro Sánchez.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha defendido los resultados de la pasada Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, pero ha reconocido que en estos momentos la comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca.

En una entrevista con el diario El País que se publica este lunes, Albares ha indicado que la Declaración de Madrid adoptada al término de la XXX Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar los pasados días 4 y 5 de noviembre, "es un texto de consenso" porque esa es la forma en que deciden los países iberoamericanos dentro de la comunidad, que ha definido como "muy diversa".

No obstante, ha apuntado que "siempre ha habido una gran diferencia ideológica" y que, "en estos momentos (la comunidad iberoamericana) está más polarizada que nunca".

"Por lo tanto, el reto de conseguir ese consenso era mayor. Hemos dejado de lado las guerras culturales y nos hemos centrado en los intereses de nuestros ciudadanos", ha manifestado.

Albares ha defendido que la declaración final de la cumbre contempla, entre otras cosas, una alianza en inteligencia artificial, un mecanismo conjunto para hacer frente a los desastres naturales, la articulación de un espacio de movilidad académica y "un enfoque hacia los ciudadanos en todo lo que toca a la economía de los cuidados".

En cuanto a los recientes ataques verbales que el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció sobre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Albares ha recordado que su Ministerio declaró que "no es digno de la más alta magistratura de una República hermana insultar al presidente del Gobierno de España, a las instituciones españolas, a los españoles".

"La ola que arranca en Brasil y EEUU va a seguir en España"

Por otro lado, el ministro Albares cree que la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos influirán en los comicios generales de España del próximo 29 de noviembre.

"Estoy seguro de que esa ola que arranca en Brasil y sigue en Estados Unidos va a llegar a España", ha expresado Albares. El ministro ha explicado que "en España hay un modelo, que es el que representa este Gobierno progresista, centrado en la gente, en las necesidades concretas de las personas, de respeto al derecho internacional, al multilateralismo. Y hay otro que cree en la confrontación y en la ley del más fuerte".

Preguntado sobre si la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, algo que afecta a 163.020 personas, pone en duda la legitimidad de las elecciones, ha respondido que "el voto en el exterior no es riesgo ni amenaza para la integridad electoral".

"El voto emitido en el exterior es muy minoritario, por el número de personas que pueden votar y por el número de personas que acuden a votar, no llega ni siquiera al 10 %. El impacto electoral está por debajo del 1 % y es raro que cambie cualquier resultado. En 2023 cambió solamente un diputado y fue precisamente uno que tenía el PSOE y pasó al PP", ha explicado.

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