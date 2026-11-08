Comienza a desmantelarse el asentamiento de migrantes en el puerto de Ceuta

La Policía Nacional desmantela a primera hora de este domingo uno de los campamentos temporales del puerto de Ceuta

Los detalles Según han confirmado fuentes del Gobierno a laSexta, se ha llevado a cabo "un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente, donde se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las mismas".

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en el puerto de Ceuta para trasladar a migrantes y desmantelar espacios vacíos. Según 'El Faro de Ceuta', los traslados se dividieron en dos grupos: uno hacia otros centros con plazas disponibles y otro hacia la frontera para devolverlos a Marruecos. La división se basó en el estado de sus solicitudes de asilo. La operación comenzó a las 6:30 de la madrugada sin incidentes. Fuentes del Gobierno informaron a laSexta que esta acción forma parte de un plan para desmantelar recursos temporales y optimizar plazas en otros lugares.

La Policía Nacional ha desplegado este domingo de madrugada una gran operación en el asentamiento de migrantes del puerto de Ceuta para realizar el traslado de algunos de los que se encontraban allí y también se ha procedido al desmantelamiento de los espacios que han dejado libres los migrantes que han abandonado el lugar.

Según ha informado 'El Faro de Ceuta' citando fuentes policiales, estos traslados se han dividido en dos grupos. Un primer grupo se ha dirigido a los otros centros de migrantes donde quedaban plazas disponibles mientras que un segundo grupo ha sido trasladado a la frontera para ser devueltos a Marruecos. El baremo de división está basado entre aquellos migrantes que ya han recibido la notificación de que su petición de asilo no ha sido admitida a trámite y aquellos que todavía no la han recibido.

La operación ha comenzado alrededor de las 6:30 de la madrugada, una acción que ha pillado de imprevisto a los migrantes allí situados. Eso sí, por el momento no se han reportado incidentes.

Fuentes del Gobierno han confirmado a laSexta que esta operación se ha llevado a cabo "dentro de las previsiones del Gobierno para desmantelar recursos temporales" y por ello se ha llevado a cabo "un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente, donde se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las mismas".

"El proceso, que hoy se ha desarrollado con éxito, continuará con próximos traslado de personas migrantes que se encuentran en dispositivos temporales, con el objetivo de optimizar las plazas disponibles en otros emplazamientos", han concluido dichas fuentes.

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