De Patti Smith a Bad Gyal, pasando por canciones creadas con IA: así suena la precampaña del 29N

Los detalles Cada formación está construyendo su propia banda sonora de cara a las elecciones pasando por todo tipo de géneros.

En la precampaña electoral, la música es clave para los partidos políticos, que seleccionan canciones para sus mítines y conectar con los votantes. Tras la tragedia ferroviaria de Urda, el PSOE ha optado por una música más reflexiva, destacando 'People Have The Power' de Patti Smith, y adaptando su selección a las ciudades que visita. El PP ha elegido 'Hall of Fame' de The Script, mientras que Frente Amplio usa 'El futuro sobre plano' de Biznaga para destacar su mensaje sobre vivienda digna. Vox ha recurrido a una canción creada con inteligencia artificial, 'Prioridad Nacional', y ERC y Junts han seleccionado temas de Ginestà y Hugel, respectivamente. Podemos, con Irene Montero, ha optado por el género urbano nacional, incluyendo a Bad Gyal y Metrika.

La música también juega su papel en la precampaña electoral. Cada partido escoge sus propias canciones para acompañar los mítines, reforzar sus consignas y conectar con sus votantes. Y, con la tragedia ferroviaria de Urda todavía demasiado reciente, este fin de semana ya no hemos visto los bailes que habían protagonizado algunos de los primeros actos del PSOE. Los socialistas han optado por otro tipo de música y de reacciones, aunque no son los únicos que han encontrado en las canciones una forma más de hacer campaña.

Los socialistas han apostado por 'People Have The Power', de Patti Smith, como una de las canciones más repetidas en sus actos de precampaña. Pero la selección musical del PSOE no se queda ahí ya que la formación también ha recurrido a artistas vinculados a las ciudades que visita. En Zaragoza sonaron canciones de Amaral, en Granada eligieron a La Plazuela y en Fuenlabrada apostaron por 'Malibú', del artista Rusowsky.

El PP ha elegido una canción con un mensaje muy diferente. Su apuesta para acompañar los mítines es 'Hall of Fame', del grupo irlandés The Script, mientras que Frente Amplio ha escogido una canción cuyo mensaje está directamente relacionado con una de las principales reivindicaciones de su discurso: el acceso a una vivienda digna. Se trata de 'El futuro sobre plano', de Biznaga, una banda madrileña de punk-rock que aborda precisamente las dificultades para acceder a una vivienda.

Canciones afrohouse o urbanas

Vox ha optado por una fórmula diferente: una canción creada mediante inteligencia artificial. Bajo el título 'Prioridad Nacional', el partido ha convertido una de sus principales consignas políticas en un tema musical con sonidos épicos y referencias a España. No es la primera vez que recurre a esta fórmula y es que la formación ya utilizó esta composición en las elecciones andaluzas, con un estribillo que incluye la frase "España es mi iglesia, Andalucía es mi altar".

ERC ha apostado por 'Només viure', del grupo Ginestà, y Junts, por su parte, ha dejado imágenes de sus dirigentes moviéndose al ritmo de 'Jamaican (Bam Bam)', una canción de afrohouse de Hugel y Solto. Podemos, especialmente Irene Montero, ha encontrado su sonido en el género urbano nacional. De la mano de su alianza política con Gabriel Rufián y ERC en Cataluña, la eurodiputada ha recurrido a dos referentes femeninos de la música actual: Bad Gyal y Metrika.

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