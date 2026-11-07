La socialista Montse Mínguez no ha dejado su acta de diputada en el Congreso casi un mes después de su dimisión

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa

El contexto Según ha avanzado 'ABC' y ha confirmado laSexta, la exportavoz del PSOE sigue formando parte de la Diputación Permanente, el grupo de diputados todavía activos desde la convocatoria electoral, y cobrando por ello.

Montse Mínguez, exportavoz del PSOE, dimitió hace un mes pero mantiene su acta en el Congreso de los Diputados, integrando aún la Diputación Permanente y recibiendo remuneración. A pesar de haber anunciado su renuncia a todos sus cargos, incluido el escaño, tras la polémica relacionada con su pareja, Mínguez sigue activa en el Congreso. Su dimisión se produjo luego de que se revelara que su marido es CEO de una empresa con un considerable patrimonio inmobiliario. En su comunicado, Mínguez afirmó que su decisión fue personal, buscando proteger al partido de posibles repercusiones por su situación familiar.

Montse Mínguez dimitió hace casi un mes pero no ha dejado su acta en el Congreso de los Diputados. Según ha adelantado este sábado 'ABC' y ha confirmado laSexta, la exportavoz del PSOE sigue formando parte de la Diputación Permanente, el grupo de diputados todavía activos desde la convocatoria electoral, y cobrando por ello.

Todo ello después de que en su renuncia comunicara que daba "un paso atrás" y de que fuentes socialistas confirmaran a laSexta que Mínguez dejaba todo, incluido el escaño además de la portavocía del PSOE, la secretaría del grupo y su inclusión en las listas electorales para las elecciones generales del 29N.

Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, lanzaba un comunicado a través de redes sociales el pasado 16 de octubre en el que anunciaba su dimisión tras la polémica por su pareja, ya que se conoció que su marido es el CEO de una empresa que se dedica a hacer negocio con la vivienda y que cuenta con al menos 30 pisos de alquiler y un patrimonio inmobiliario de unos 6 millones de euros.

Así, la exprtavoz socialista señalaba en su anuncio que se marchaba "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus principios después de haber defendido a su pareja. "He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías", comunicaba.

Según pudo saber laSexta entonces, fue una decisión propia en un momento en el que la socialista estaba preocupada por cómo podrían afectar las informaciones sobre su entorno a su familia política.

Como Mínguez, el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, también mantiene en estos momentos su acta de diputado.

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