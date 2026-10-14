El ala progresista rechaza que el CGPJ apoye a la jueza Biedma

Los detalles En el comunicado propuesto por los conservadores se mostraba la "cercanía, solidaridad y respaldo institucional" con la magistrada y se declaraba que "ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación".

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no logró aprobar un comunicado de apoyo a la jueza Beatriz Biedma debido al rechazo de los vocales progresistas. La propuesta, presentada por varios vocales, lamentaba el hostigamiento hacia la magistrada y expresaba solidaridad y respaldo institucional, afirmando que ningún juez debería trabajar bajo intimidación. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, suspendió el Pleno para buscar unanimidad, pero no se logró acuerdo. Los conservadores no entienden la oposición progresista, quienes critican el procedimiento apresurado y la falta de comunicación adecuada sobre el asunto.

Los nueve vocales progresistas rechazan que el Pleno del CGPJ apruebe un comunicado de apoyo a la jueza Beatriz Biedma. En el pleno de este miércoles los vocales del CGPJ José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martinez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal han propuesto un comunicado en el que se lamentaba el "hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno".

En el comunicado, además, se mostraba la "cercanía, solidaridad y respaldo institucional" con la magistrada y se declaraba que "ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación".

Ese comunicado, en cambio, no ha sido aprobado por el ala progresista. De hecho, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha suspendido el Pleno para que el comunicado se aprobara por unanimidad porque se ha incluido en el turno de ruegos y preguntas al incluirse a última hora. Pero el acuerdo no ha sido posible y el comunicado no ha llegado a votarse.

Según los conservadores, no alcanzan "a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial".

Pero desde el sector progresista señalan que esta mañana les han enviado un texto "a las 8,30 por WhatsApp (que ellos tenían desde ayer a la tarde)" y, consideran que "no es forma de proceder". Además, insisten en que "si tan grave es" deberían de haberles llamado ayer por la tarde para explicar la situación y decidir qué se hace.

La jueza Biedma se sintió "perseguida"

La jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó la semana pasada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se ha sentido "perseguida".

La magistrada relató un episodio en el que le llamaron del colegio de sus hijas diciendo que había ido su secretario para preguntar si mañana iba a ir a la misma hora. Un hecho que le alarmó porque ella no tenía secretario. "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario", destacó.

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