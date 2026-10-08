La jueza Biedma confirma las presiones a la UCO y que se sintió "perseguida": "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario"

Los detalles La jueza Beatriz Biedma ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, donde ha asegurado que ella no conoce a Leire Díez y que no sabe si ella está detrás de todo esto.

La jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se ha sentido "perseguida".

En concreto, ha relatado un episodio en el que le llamaron del colegio de sus hijas diciendo que había ido su secretario para preguntar si mañana iba a ir a la misma hora. Un hecho que le alarmó porque ella no tenía secretario. "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario", ha destacado.

Según han desvelado fuentes presentes en la declaración a laSexta, la magistrada ha asegurado que no conoce a Leire Díez, fontanera del PSOE, y que no sabe si es quien está detrás de todo esto.

Ante el juez, ha narrado que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercían de Policía Judicial en la causa contra David Sánchez le contaron que sufrieron ciertas presiones.

En concreto, ha explicado que ellos le trasladaron de forma genérica que, con la publicación del correo de Begoña Gómez, se abrió una investigación reservada, pero que por eso no se sentían presionados. Le dijeron que les pedían información de los informes, pero no le concretaron sobre qué.

De esta forma, ha relatado que tuvo que decirle a los agentes de la UCO que no dieran los informes a sus superiores y que, si tenían algún problema, se lo dijeran.

Por otro lado, ha contado que conoció al exjuez Luis Sáenz de Tejada, condenado por violencia machista, porque empezó a hacer recusaciones y a ponerle denuncias. En septiembre de 2024, empieza a publicar vídeos y se intenta personar en la causa contra David Sánchez.

Biedma ha relatado que un abogado fue a su despacho y le dijo que Sáenz de Tejada había contactado a Cintia Rocho. También acudió el letrado Juan José Collado, que le dijo que había un asunto muy grave y que había visto vídeos de ella y de sus hijas.

La declaración de Biedma llega un día después de trascender un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes vinculan a la supuesta 'trama Leire' con Sáenz de Tejada, que según declaró una testigo a los agentes hablaba de "eliminar" a Biedma porque era "un puto grano en el culo". Por el momento, el exmagistrado no está imputado en la causa.

Pedraz aceptó como acusación particular a Biedma al señalar que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

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