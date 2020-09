El vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha llamado al Gobierno central a intervenir de forma "urgente y necesaria" en el control de la pandemia en Madrid.

El vicepresidente también ha reafirmado su "apoyo y respaldo" a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien afirma haber trasladado la necesidad flagrante de sentarse con el Gobierno para actuar en la capital.

"¿Alguien piensa que una pandemia global se va a resolver únicamente con la voluntad de un gobierno regional sin que haya colaboración con otras administraciones, sin que los ciudadanos pongan de su parte? Es imposible, por eso considero que es necesario y urgente que el Gobierno de España se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid, y así se lo he trasladado a la presidenta Díaz Ayuso, que cuenta con mi total respaldo", ha afirmado Aguado.

El vicepresidente ha insistido en que "necesitamos una tregua política": "Necesitamos dejar de buscar culpables y crispar a la población. Necesitamos dejar de señalarnos los unos a los otros para ver quién tiene más culpa de lo que está ocurriendo. Necesitamos dejar caer las pistolas dialécticas con las que estamos día a día y comenzar a buscar medidas conjuntas", ha reiterado.

En este sentido, Aguado ha apuntado a "no delegar en exclusiva la responsabilidad de si salimos o no salimos de esta crisis a los ciudadanos", especialmente, ha dicho, cuando desde las administraciones no son capaces de sentarse en una mesa y de aprobar un plan conjunto de acciones.

El vicepresidente ha incidido en la importancia de entender que "frenando la pandemia en la Comunidad de Madrid se está frenando en el resto de España", y ha realizado "un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos".

Ignacio Aguado ha comparecido tras el revuelo generado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid por el anuncio que el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, realizó ayer por la mañana de "confinamientos selectivos y restricciones a la movilidad" en Madrid.

Las discrepancias dentro del propio Ejecutivo sobre las medidas necesarias para frenar la expansión del virus provocaron ayer que fuentes del Gobierno regional advirtieran más tarde de que no se aplicaría ningún confinamiento en ningún distrito ni municipio de la región. Además, se cancelaron las ruedas de prensa y se advirtió de que se darían más detalles sobre las nuevas medidas este viernes.