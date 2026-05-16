Al menos cuatro palestinos muertos en un ataque israelí con el objetivo de matar al presunto líder del brazo armado de Hamás

Imagen del edificio en Gaza atacado por Israel en busca del alto cargo de Hamás

Los detalles Izz al-Din al-Haddad está considerado por Israel como uno de los autores intelectuales de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 y se encuentra en su lista de más buscados.

Un ataque israelí en Gaza el viernes resultó en la muerte de cuatro palestinos, incluido Izz al-Din al-Haddad, líder militar de Hamás. Israel dirigió ataques contra un edificio y un vehículo, buscando eliminar a al-Haddad, considerado responsable de ataques del 7 de octubre de 2023. A pesar del alto el fuego, los hospitales de Gaza recibieron a los fallecidos y 20 heridos fueron trasladados al hospital de campo Al Saraya. La ofensiva fue ordenada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz. Hamás no ha respondido aún al ataque.

Un nuevo ataque israelí este viernes en Gaza ha acabado con la vida de cuatro palestinos, uno que tenía como objetivo acabar con Izz al-Din al-Haddad, el líder militar de mayor rango de Hamás en la Franja de Gaza y al que consideran uno de los autores intelectuales de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023.

Los ataques del Ejército israelí se produjeron contra un edificio y un vehículo que, según anunció el Ministerio de Defensa israelí, buscaban matar al presunto líder del brazo armado de Hamás en el enclave.

A pesar del alto el fuego vigente en Gaza, cuatro muertos llegaron a hospitales de la capital gazatí, según fuentes sanitarias recogidas por la Agencia Efe, mientras que la Media Luna Roja Palestina transfirió a al menos 20 heridos al hospital de campo Al Saraya por un ataque contra un apartamento en la calle Al Moataz de la ciudad.

Esta ofensiva, según el comunicado, se produjo por orden directa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, ya que al-Haddad está en su lista de más buscados, aunque en el escrito no aclaran el resultado de la operación ni Hamás ha emitido una respuesta por el momento.

Al Haddad es el último alto rango de largo recorrido con vida del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam. "Mantuvo a nuestros rehenes cautivos con crueldad extrema, lanzó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo de alto el fuego liderado por el presidente de EEUU, Donald Trump, para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", continúa el comunicado de Defensa.

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