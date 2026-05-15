El exministro Ábalos habría hecho un trío con prostitutas en una visita oficial a Aragón en 2021

¿Por qué es importante? Era 15 y 16 de abril de 2021, cuando en España las mascarillas eran obligatorias, había toques de queda y cierres perimetrales para la mayoría de españoles.

Se van conociendo más detalles sobre cómo se las gastaba José Luis Ábalos durante la pandemia siendo ministro de Transportes. Al parecer, iba frecuentemente acompañado de mujeres prostituidas en sus viajes oficiales. Entre unos y otros les hacían salvoconductos para que pudieran sortear las restricciones; cuando no viajaban como técnicas de estudios, viajaban como asesoras. El caso es que al exministro no le faltaba de nada.

Era 15 y 16 de abril de 2021, cuando en España las mascarillas eran obligatorias, había toques de queda y cierres perimetrales para la mayoría de españoles. Sin embargo, según revela 'El Español', había uno que seguía sus propias normas. Ese era el ya exministro, quien contaba con agenda oficial en Aragón por la mañana y un presunto trío por la noche.

El medio precitado ha publicado una serie de documentos que probarían la visita de dos mujeres prostituidas esa noche en un hotel de Zaragoza en el que se alojaba el ya también exsocialista. Es ahí donde entran en acción dos nuevos actores: su asesor Koldo García y el empresario Pepe Ruz, investigado, por cierto, por la Audiencia Nacional, por presuntas mordidas a Ábalos y Koldo a cambio de contratos públicos.

Pues bien, Ruz fue el que proporcionó, según 'El Español', estos salvoconductos a las mujeres, es decir, unos documentos para que pudieran viajar desde Valencia a Zaragoza justificando que eran técnicas de estudios de construcción. El responsable de organizar la logística, obviamente era Koldo García.

"¿Es suficiente tenerlo en el móvil? Digo sin imprimir", escribía una de estas mujeres al que fuera asesor de Ábalos. A su vez, este le aseguraba que sí, al tiempo que concretaba que era "suficiente decir que vais por trabajo". Prueba de que era Koldo quien mantenía el contacto con ellas, pero fue el que coordinó el viaje y el que compra los billetes, que también muestra 'El Español' en su artículo.

El medio comparte además varios mensajes entre Koldo García y una de las chicas. En uno de ellos, García le explica que subiría "luego a hacer las cuentas", a lo que ella responde con un "gracias". Una conversación en la que llegan a comentar algunos de los detalles de la noche: "Me dejó 350, creo. Ya le dije que tú lo pagaste todo. La próxima, dos de tema. No más. No necesitamos más", aseguraba la mujer, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas.

Al día siguiente la agenda oficial seguía y a Koldo le preocupaba que Ábalos no estuviera fresco: "Como te duermas, te mato", le aseguró el asesor. Según imágenes de aquel día que ha recuperado Más Vale Tarde, el exministro aguantó. Cabe destacar, no obstante, que todo esto habría sucedido tan solo una semana después de otro encuentro que también publica 'El Español', en el que en esta ocasión aprovecha una visita a Feijóo en Santiago.

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