Afra Blanco: "La administración de Ayuso lo que está haciendo es mercantilizar el derecho al aborto de las mujeres"

Afra Blanco sentencia al Gobierno de Ayuso tras reconocer que el derecho al aborto "no se puede asegurar" en la sanidad pública: "Es insultar el derecho de las mujeres, el de los profesionales y la inteligencia de todos y todas".

Un documento oficial del Gobierno de Ayuso confirma que no se puede garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que lo que se pretende es derivar a las pacientes a clínicas privadas.

Todo esto llega meses después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara que no iba a hacer una lista negra de médicos y dijera a las mujeres que se fueran "a otro lado a abortar".

Afra Blanco señala que de 18.221 interrupciones voluntarias del embarazo que se hicieron en la Comunidad de Madrid en 2024, solo 92 se hicieron en la sanidad pública, lo que equivale a "solo una de 198".

"Nadie se puede creer a día de hoy que la administración de Isabel Díaz Ayuso esté intentando garantizar el derecho de las mujeres en la pública. En todo caso lo que está haciendo es mercantilizarlo", afirma la sindicalista.

Afra también tiene una pregunta para las mujeres que residen en Madrid: "¿Qué les parece, tanto si están de acuerdo como si no, que Isabel Díaz Ayuso les esté arrebatando ese derecho que sí tienen las mujeres de Cantabria, Galicia o Cataluña?".

Además, afirma que "la objeción de conciencia es un derecho del profesional, pero no es un argumento para hacer a la institución objetora. La institución lo que tiene que hacer es garantizar ese derecho del profesional, organizarlo a partir del registro y garantizar el derecho".

Sin embargo, considera que lo que está haciendo Ayuso es "utilizar el derecho de los profesionales para su beneficio y la mercantilización del derecho de las mujeres", algo que defiende que es "insultar el derecho de las mujeres en Madrid, el de los profesionales a la objeción de conciencia en Madrid y la inteligencia de todos y todas".

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