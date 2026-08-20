Chadi Boukhari, de Border Resistance, sobre el desalojo de la playa del Trampolín: "Es lavarse la cara después de 20 días de política de hambre"

Chadi Boukhari, coordinador de Border Resistance, valora en Más Vale Tarde el traslado de los migrantes de la playa del Trampolín a las carpas instaladas por el Ejército y afirma que esto "hay que hacerlo antes porque hay mucha gente que lo necesita".

Veinte días después de que se produjera la entrada masiva de migrantes en Ceuta, se ha procedido a su traslado por orden del Gobierno a las carpas instaladas por los militares.

Más Vale Tarde habla sobre ello con Chadi Boukhari, coordinador de Border Resistance, un colectivo que trabaja sobre el terreno, que denuncia que durante días "gente encapuchada, por la noche", ha perseguido y golpeado a migrantes menores de edad.

En su opinión, este traslado es una especie de lavado de cara "después de 20 días de política de hambre" y que se ha procedido de "forma inhumanitaria" al dejar a muchos migrantes esperando durante horas al sol.

Boukhari considera que la medida del Gobierno "es un buen hecho", pero que "ha tardado muchísimo y hay que hacerlo antes" porque "hay mucha gente que lo necesita".

El coordinador de Border Resistance señala que los migrantes necesitan "protección internacional, tratar las solicitudes de asilo de manera individual, con abogado e intérprete", algo que según él "no se está haciendo bien".

Por otro lado, demanda más plazas en estos asentamientos provisionales y que se de protección extra a miembros del colectivo LGTBI que son "dobles víctimas".

También reclama una investigación por parte de las autoridades, ya que asegura que por la noche se han registrado agresiones a los migrantes: "Quién da órdenes para pegar a la gente por la noche y luego les ofrece un campamento, no lo vemos lógico", afirma Boukhari recuerda que los migrantes "son seres humanos, no animales para tratarlos en filas de gente", algo que considera "vergonzoso" tanto por parte de España como de Marruecos, cuya política migratoria "ha empujado a gente empobrecida a entrar a Ceuta buscando otra vida".

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