Ignacio Cembrero, sobre la relación entre el Gobierno español y el marroquí: "España evita señalar la responsabilidad de Marruecos"

El periodista señala que desde el Gobierno español indican que Marruecos "es un socio fiable". La prensa marroquí, por su parte, indica que, a pesar de los traslados de migrantes a espacios de acogida, estos están siendo maltratados.

La playa del Trampolín, en Ceuta, ha sido desalojada y más de 1.700 personas han sido trasladadas a espacios temporales de acogida, habilitados por el Gobierno en la ciudad autónoma. Ignacio Cembrero indica que las autoridades marroquíes no han reaccionado al traslado, "pero sí hay artículos en su prensa diciendo que por mucho que se les traslade, carecen de alimentos o agua, y son maltratados".

El periodista desconoce si se están dando muchos contactos entre el Gobierno y Marruecos, "lo que si observo es que el Gobierno español evita, a toda cosa, señalar la responsabilidad de Marruecos". Cembrero indica que siguen describiéndolos como "un socio fiable y elogiando la cooperación en materia migratoria".

"Creo que, bajo cuerda, sigue habiendo un gran desconcierto y un cierto grado de indignación por la enorme faena que en esta recta final de la legislatura ha hecho Marruecos al Gobierno socialista", añade. Marina Valdés señala que el Partido Popular, por su parte, está hablando de "chantaje".

Cembrero indica que esos mensajes del PP están sentando "muy mal" en Marruecos. "Se nota, sobre todo, a través de la prensa más oficialista". El periodista indica que los populares han ido endureciendo su lenguaje y recuerda que este miércoles Núñez Feijóo "llegó a emplear la palabra chantaje y amenaza e hizo una serie de propuestas para aliviar el problema de Ceuta, algunas de ellas que él mismo sabe que no se pueden cumplir".

Marruecos, como indica, ha mandado un mensaje, que ha quedado reflejado en su prensa, que vaticina que Feijóo llegará al Gobierno "y le dicen que no sueño con gestionar solo el flujo migratorio porque va a necesitar a Marruecos, por tanto, más le vale llevarse bien con ellos".

El líder popular, además, ha anunciado que si se convierte en presidente su primer viaje será a Marruecos. Sobre qué podría hacer diferente, Cembrero cree que Feijóo "puede cumplir las promesas del Gobierno central". El periodista indica que el gobierno de Sánchez, en 2021, prometió, por ejemplo, que se iban a poner en marcha planes integrales de seguridad para Ceuta y Melilla, o que se iba a acentuar el carácter europeo de ambas ciudades.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido